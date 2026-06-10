Dio Splita danas bez vode: Radovi na mreži trajat će do poslijepodneva

Stanari i poslovni korisnici na Zapadnoj obali u Splitu danas će nekoliko sati biti bez opskrbe vodom zbog radova na vodoopskrbnoj mreži.

Kako je izvijestio Vodovod i kanalizacija Split, prekid vodoopskrbe odnosi se na Branimirovu obalu od kućnog broja 1 do broja 14, a trajat će danas, u srijedu 10. lipnja, od 8 do 15 sati.

Iz VIK-a mole građane da na vrijeme osiguraju potrebne zalihe vode za potrebe kućanstva i poslovnih prostora.

Također upozoravaju da se tijekom prekida ne koriste uređaji za čiji je rad potrebna voda iz javne vodoopskrbne mreže.

Nakon ponovne uspostave vodoopskrbe moguće je kratkotrajno zamućenje vode dok se ne uspostave normalni uvjeti tečenja.

Za dodatne informacije građani se mogu obratiti pozivnom centru Vodovoda i kanalizacije Split.