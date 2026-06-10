Sve je spremno za 19. FMFS: Split će deset dana živjeti film, stižu autori iz cijele Europe

Festival mediteranskog filma Split otvara se ovog četvrtka, 11. lipnja, u 21:15 sati u Ljetnom kinu Bačvice, a pred publikom je deset dana ispunjenih filmskim projekcijama, gostovanjima autora i brojnim popratnim događanjima. Ovogodišnje, 19. izdanje FMFS-a donosi rekordnih 112 filmova iz 39 zemalja.

Festival će otvoriti dvije hrvatske premijere filmova domaćih autora koji su svoje svjetske premijere imali na Rotterdam Film Festivalu. Riječ je o dugometražnom prvijencu Igora Jelinovića Koke te kratkometražnom filmu Vjetar u leđa redateljice Sonje Tarokić.

Film Koke okuplja snažnu glumačku postavu predvođenu Snježanom Sinovčić Šiškov i Aleksandrom Janković, koje tumače sestre čiji odnos narušava sukob oko naslijeđene nekretnine. Sonja Tarokić, nakon uspjeha filma Zbornica, vraća se kratkometražnoj formi dramom Vjetar u leđa. Na otvorenje festivala stići će i dio filmskih ekipa oba ostvarenja.

Zbog velikog interesa publike otvaranje festivala rasprodano je nekoliko dana unaprijed, a film Koke ponovno će se prikazati 23. srpnja u Ljetnom kinu Bačvice, kada kreće njegova redovita kino distribucija.

Rekordno izdanje festivala

Tijekom deset festivalskih dana filmovi će se prikazivati na četiri lokacije – u Ljetnom kinu Bačvice, Kinoteci Zlatna vrata, na Tvrđavi Gripe te u besplatnom kinu u Đardinu.

U Split dolaze i brojni domaći i strani filmski autori. Dolazak su za prvi festivalski vikend već potvrdili Volkan Uce, Vladimir Tagić, Andrija Kuzmanović, Paolo Stripoli i Violet Braeckman.

Sve je spremno za 19. izdanje festivala, a posebno nas raduje nikad bolji odaziv publike i prije samog početka. Prodaja ulaznica veća je za 33 posto u odnosu na prošlu godinu. Dio filmova nakon premijere na FMFS-u moći će se pogledati u kinima ili na platformama, ali festivali su jedinstvena prilika za gledanje kratkih filmova i druženje s gostima iz industrije - rekao je direktor festivala Alen Munitić.

Dodao je kako će na festival stići brojni redatelji, producenti i glumci te pozvao roditelje da prouče program za djecu i mlade. Posjetiteljima će ove godine na raspolaganju biti i AI asistent Mediteranko za informacije o programu.

Za nagrade se natječu dugometražni i kratki filmovi

U glavnom natjecateljskom programu Mediteran za Udicu nalazi se 12 dugometražnih filmova, a pobjednika će odabrati žiri kinoprikazivača koji čine Tanja Miličić iz pulskog Kina Valli, Marta Ban iz riječkog Art-kina i Andrej Fric iz zadarske Kino Zone.

Za nagradu Ješka natjecat će se 14 kratkometražnih premijera, među kojima je čak pet hrvatskih filmova. O dobitniku najveće novčane nagrade za kratki film u regiji, vrijedne 3000 eura, odlučivat će Anne Marte Nygaard, hrvatski producent Tibor Keser i redatelj Ivan Grgur.

Novost ovogodišnjeg FMFS-a je i program studentskog kratkometražnog filma, u kojem će se za nagradu natjecati 12 ostvarenja, a o pobjedniku će odlučivati žiri mladih.