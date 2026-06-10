Close Menu

Lik iznuđivao novac od dviju žena, uhićen je

Prijetio im i tražio novac

Policijski službenici Policijske postaje Šibenik proveli su kriminalističko istraživanje nad 68-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela iznude na štetu 63-godišnjakinje i 91-godišnjakinje.

Dovršenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je osumnjičeni muškarac u više navrata u proteklom razdoblju, s ciljem pribavljanja protupravne imovinske koristi, uz prijetnju tražio novac od oštećenih osoba.

Po dovršenom istraživanju osumnjičeni će u zakonskom roku biti predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, a kaznena prijava bit će dostavljena nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
1