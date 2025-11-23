Zoričić: "HDZ u 35 godina nije izgradio nijedan dom za umirovljenike"

Ante Zoričić iz stranke Popravi grad i bivši gradski vijećnik ponovno je prokomentirao situaciju oko hotela Zagreb, smatrajući da županijsko vodstvo HDZ-a propušta priliku za stvarno rješenje problema.

Prema njegovim riječima:

'U trenucima kada se lomi odluka o hotelu Zagreb, vodstvo HDZ-a Splitsko-dalmatinske županije (Ante Mihanović, Blaženko Boban, Stipe Čogelja, Ante Sanader), moglo je nazvati 'dragog Andreja' i izgovoriti rečenicu koju izbjegavaju već 35 godina: 'Promašili smo. Nismo izgradili ni jedan jedini dom za umirovljenike, nismo osigurali niti jedan novi krevet. Daj nam barem priliku da ispravimo dio te sramote'. Ali, ne.

Zoričić smatra da se umjesto toga i dalje koriste stari politički obrasci:

'Umjesto toga rade ono što jedino znaju: mute vodu, organiziraju svoje 'predstavnike' umirovljenika i najavljuju tobožnju borbu za njihove interese', poručuje on.

Ističe kako činjenice govore same za sebe, te podsjeća na ulogu nekadašnjeg potpredsjednika Županijske skupštine:

*'Dr. Luka Roguljić bio je potpredsjednik njihove Županijske skupštine od 2021. do 2025. godine. Bio je presudni glas. U toj poziciji mogao je inicirati deset domova, mogao je pokrenuti što god je htio — da je htio. Kao što to sada odvažno pokušava Davor Matijević. A što danas može dr. Roguljić? Ništa.

On više ne odlučuje ni o čemu. Niti splitska vlast, niti bilo koja druga o njemu ne ovise. A još manje će se hotel Zagreb dati ili zadržati na temelju njegova poziva. Ta era je završila. Pa zašto onda sve ovo rade? Zato što drugačije ne znaju. Zato što su tri desetljeća naučili jedno te isto: kad pogriješiš - ne ispravi, nego zamuti'*, naglašava Zoričić.

Poručuje kako je došlo vrijeme za promjenu pristupa i stvarne odluke u korist umirovljenika i građana.