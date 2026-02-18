Prije točno godinu dana: Zoran Milanović položio je prisegu

Točno na današnji dan, 18. veljače 2025., Zoran Milanović svečano je položio prisegu i započeo svoj drugi mandat kao predsjednik Republike Hrvatske.

Ceremonija je održana na Pantovčaku.

Na inauguraciji predsjednika Zorana Milanovića bilo je prisutno približno 200 uzvanika.

Najemotivniji trenutak inaougracije

Nakon što je drugi put prisegnuo za predsjednika Hrvatske Zoran Milanović zagrlio je svoju nećakinju Mašu, koja je sjedila u prvom redu s njegovim sinovima - Antom Jakovom i Markom. Maša je inače kći Milanovićevog pokojnog brata Krešimira.

Uključio ju je i u obiteljsku fotografiju nakon prisege.

Mnoge je zainteresirala pjesma 'Cetina' koju su na inauguraciji predsjednika Zorana Milanovića otpjevali članovi Sinjske klape.

Poznato je da je predsjednik Zoran Milanović podrijetlom iz Glavica kod Sinja, odakle potiče njegov otac Stipe Milanović. Stoga, ne čudi izbor pjesme 'Cetina' koju potpisuje Sinjanin Dražen Žanko. Riječ je o jednoj od najpoznatijih domoljubnih pjesama 'Od stoljeća sedmog.'.

Sinjska klapa osnovana je 2024. godine, a čine je iskusni i dokazani pjevači koji su ranije bili članovi Klape Sinj. Prvi tenor Sinjske klape Stipe Breko prepoznatljiv je glas klapske a cappella pjesme u Hrvatskoj, a uz njega klapu čine drugi tenori Ivo Breko i Frano Filipović Grčić, baritoni Mario Đidara i Dinko Šarić te basovi Mladen Širinić, Jerko Župić i Dario Sablić.