ZORAN MILANOVIĆ NA SJEDNICI GRADSKOG VIJEĆA Osvrnuo se na položaj Hrvatske u sklopu EU i NATO-a: "Ovo je vrijeme za pametno, mudro, proračunato poslovodstvo"

Danas je na svečanoj sjednici Gradskog vijeća grada Trogira prisustvovao i predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović.

„Ovaj kraj treba posebno čuvati, ne zato što je ovdje bila antika i rana hrvatska država, nego zato što je jedan od onih prostora gdje se pokazuje koliko je čovjek u stanju živjeti u interakciji s prostorom i čuvati ga. Čuvajte ovaj prostor kao oči u glavi“, poručio je Predsjednik Republike Zoran Milanović vodstvu Grada Trogira na svečanoj sjednici Gradskog vijeća organiziranoj povodom obilježavanja Dana Grada.

Govoreći o položaju i ulozi Hrvatske danas u svijetu Predsjednik Republike slikovito je kazao da je "Hrvatskoj mjesto za stolom NATO-a i Europske unije”.

“Tu trenutno imamo neke materijalne koristi, međutim, sjedimo za tim stolom kao i mnogi drugi koji možda imaju iluziju da u tome sudjeluju. A zapravo ne sudjelujemo u donošenju odluka jer se odluke donose daleko od tog stola, odluke koje nas obvezuju dugoročno s visokim kamatama. Odluke koje se tiču svjetskog mira, odnosa među narodima, poretka stvari, dobra i zla, nameće se prava stana povijesti, kriva strana povijesti. Te velike, suhoparne, grandiozne ideje nisu nikada bile u skladu i sinkronizirane s osjećajem ovog čovjeka ovdje“, pojasnio je predsjednik Milanović.

Stoga je pozvao da trezveno i hladno promišljamo o svojim interesima u svijetu koji se već desetljećima mijenja.

„U novoj podijeli karata mi na vrhu stola ne možemo sjediti, pod stol ne smijemo - odmaknut se od stola i gledati što se događa, čekati bolji trenutak, to svakako. Vrijeme velikih ideja i velikih borbi kakve smo poznavali je prošlo. Ovo je vrijeme za pametno, mudro, proračunato poslovodstvo. Hrvatska će trebati sve više ljude koji razmišljaju kao menadžeri, koji su odgojeni, dovoljno uzemljeni i svjesni onoga što jesu, ali isto tako i predani i odani zavjetu kojeg moraju odrađivati i čuvati od onih koji to prirodno žele, ne oružjem nego nekim drugim sredstvima. Jer ovo je krasna zemlja i do nje je jedino nama stalo, drugi nisu neprijatelji, ali nas ne vide“, zaključio je predsjednik Milanović.

Osim predsjednika Milanovića na svečanoj sjednici govorili su predsjednik Gradskog vijeća Grada Trogira Toni Zulim, gradonačelnik Grada Trogira Ante Bilić, potpredsjednica Hrvatskog sabora Sabina Glasovac i župan Splitsko–dalmatinske županije i izaslanik predsjednika Vlade RH Blaženko Boban.

Uz predsjednika Milanovića bio je predstojnik Ureda predsjednika Republike Orsat Miljenić.