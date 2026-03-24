Zoran Milanović: "Ima života i bez EU, i to uspješnog i dostojanstvenog"

Predsjednica Sjeverne Makedonije Gordana Siljanovska-Davkova boravi u službenom posjetu Hrvatskoj, gdje se na Pantovčaku sastala s predsjednikom Zoranom Milanovićem.

Milanović je tom prilikom komentirao dugotrajni proces pristupanja Sjeverne Makedonije Europskoj uniji, istaknuvši kako se pred tu zemlju postavlja previše uvjeta i zahtjeva te da sama treba odlučiti o svom smjeru.

"Makedonija sama odlučuje o tome što joj je bolje i koji put bira, pretpostavljam da je to put blagostanja, mira i spokoja građana Makedonije. A ovo drugo, uključujući EU i NATO, je fasada, neka vrsta energetske obnove, ali ono što čini kuću je iznutra. Ovo su moja razmišljanja, nisu savjeti ni prvom susjedu kraj kojeg živim, kamoli cijeloj državi i narodu. To vrijedi i za Hrvatsku, EU je nadgradnja, ali nikako zgrada. Naša kuća i tradicija su na našem zemljištu, a EU je dobrodošla sezonska priča dok traje. To je to. Ima života i bez EU i to uspješnog i dostojanstvenog", rekao je Milanović, prenosi Index.

Predsjednica Siljanovska-Davkova istaknula je kako se njezina zemlja suočava s velikim pritiskom Europske unije kada je riječ o promjeni Ustava te upozorila na dvostruke standarde.

"Prema našem Ustavu, inicijativu za njegovu promjenu mogu pokrenuti predsjednik, 30 zastupnika ili 150 tisuća građana. Sada, međutim, to od nas traži i EU, a možda će i neki od naših susjeda. To je doista golem pritisak. Kao država, skromno tražimo da se ukinu dvostruki standardi i da se naša postignuća vrednuju kao i svačija druga", rekla je.

Osvrnula se i na stanje u međunarodnoj politici, upozorivši na slabljenje vladavine prava u svijetu.

"Zahvalila sam na prijateljstvu, potpori te otvaranju novih vidika i perspektiva u današnjem, čudnom svijetu u kojem je sve manje vladavine prava. Realna politika pretvorila se u darvinističku, u svijet gdje snažni čine što žele, a slabi ono što moraju", kazala je.

Govoreći o europskim integracijama, naglasila je kako proširenje danas ima i sigurnosnu dimenziju.

"Mi spadamo u drugu kategoriju, no postoje pitanja o kojima se doista ne bi trebalo ni raspravljati. Jasno je da proširenje danas nije samo političko, kulturno i ekonomsko, nego i sigurnosno pitanje, jer su se sve velike svjetske turbulencije uvijek prelamale preko Balkana", rekla je.

Dodala je kako i dalje vjeruje u mogućnost ravnopravnog pristupa Europskoj uniji.

"Vjerovala sam, i još uvijek vjerujem, da je moguć pristup u dobroj vjeri i da ćemo dobiti priliku natjecati se ravnopravno s ostalima u usvajanju vladavine prava, diobe vlasti i poštovanja ljudskih prava, uključujući i manjinska, kako bismo uistinu pronašli svoje mjesto u europskoj obitelji", istaknula je.

U svom obraćanju citirala je i francuskog predsjednika Emmanuela Macrona.

"Citirat ću francuskog predsjednika Macrona, koji je, možda poput mene kada se nađem pred studentima pa razmišljam drugačije, ustvrdio da politička i birokratska mašinerija država nije filozofija i da tu načelo vrijednosti ne postoji", navela je.

"Ipak se nadam da u Europskoj zajednici - Vijeću, Parlamentu i Komisiji - još uvijek ima Europljana koji vjeruju u snagu argumenata i u pravo svakog naroda, a osobito onih koji ne moraju dokazivati da su Europljani, da pronađu svoje mjesto među njima", zaključila je.

Sjeverna Makedonija nalazi se u dugotrajnom procesu pristupanja Europskoj uniji, koji je započeo 2005. godine dobivanjem statusa kandidata, dok su pregovori formalno otvoreni 2022. godine. Unatoč provedenim reformama i promjeni imena radi rješavanja spora s Grčkom, proces je i dalje usporen zbog bilateralnih pitanja, ponajprije s Bugarskom.