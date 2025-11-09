ŽOK Ribola Kaštela uvjerljivo 3:0 protiv Velog Vrha

U šestom kolu SuperSport Superlige odbojkašice ŽOK Ribola Kaštela pred svojom su publikom upisale važnu domaću pobjedu. Na parketu su svladale ekipu OK Veli Vrh iz Pule rezultatom 3:0 (25:17, 25:16, 26:24) i tako osvojile dva nova bitna boda.

Utakmica je bila izuzetno atraktivna, s pregršt dugih poena, a kaštelanska publika uživala je u borbenosti obje ekipe, nagrađujući ih pljeskom. Kaštelanke su kontrolirale susret, posebno u prva dva seta, dok je treći set bio najneizvjesniji, ali “malene” su uspjele zaključiti utakmicu u svoju korist.

Nakon susreta Anđelija Drašković, igračica ŽOK Ribole Kaštela naglasila je zadovoljstvo prikazanom igrom:

“Želim zahvaliti svojoj ekipi na pobjedi i na odlično odigranoj utakmici. Zadovoljna sam našom igrom i drago mi je da se vraćamo u pravi natjecateljski ritam. Ova pobjeda nam puno znači i nadam se da ćemo biti još bolje u sljedećim susretima. Sljedeće kolo gostujemo u Dubrovniku i nadam se ponovo dobroj igri mojih suigračica”, poručila je Drašković.

Dorotea Čosić iz Velog Vrha pohvalila je domaće igračice:

“Čestitamo protivnicama, igrale su za pobjedu i pokazale da su zaista kvalitetna ekipa. Jedna jako borbena i kvalitetna utakmica, mislim da smo zaista pokazale lijepu odbojku i pružili dobar otpor.. Mi se sada okrećemo novoj utakmici na domaćem terenu gdje nam dolazi ekipa ŽOK Osijek”, rekla je Čosić.