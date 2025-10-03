Žnjan i veći dio Splita danas su bili neprepoznatljivi. Pogledajte zašto: "Ne možemo si priuštiti ljetovanje, pa smo došli na zimovanje"

Žnjan je postao neprepoznatljiv. Nakon što je temperatura pala za 10 do 15 stupnjeva i zapuhala jaka bura, jedva se može vidjeti ikoga u ovom dijelu Splita.

Splićanka: "Kupala sam se do prije neki dan"

Ipak, nekolicinu smo zatekli na novom Žnjanu. "Ovdje sam dolazila na kavu dok su bili topliji dani. Malo je ovo šokantno jer sam se kupala do prije neki dan", kazala nam je Splićanka.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Kod nas u Zagrebu je zahladilo. Baš nam je lijepo, iako je zahladilo", rekla je jedna Zagrepčanka. Druga Zagrepčanka dodala je: "Ja volim buru, ona nam ulazi u kosti."

Na Poljudu smo susreli Splićanina Nenu koji nam je rekao: "Ugodno mi je, iako je zahladilo. Super je, ne može bit bolje."

Slavonci na zimovanju u Splitu

Slavonac kojeg smo susreli priznao je da je očekivao toplije vrijeme. "Došli smo malo uživati, sve nam je super, ali je malo hladno. Ne možemo si priuštiti ljetovanje, pa smo došli na zimovanje", kazao je uz osmijeh.

Mladić iz Šibenika istaknuo je kako je jedva dočekao promjenu. "Jedva sam dočekao, malo prave friške arije, nakon cijelog ljeta. Ma neka bure! Štipa obraze, samo se obucite i vanka u đir", rekao je.

Pogledajte VIDEO