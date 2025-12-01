Znate li zašto su banane uvijek broj jedan na vagama u trgovinama?

Kada se proizvodi u trgovinama numeriraju abecednim redom banane su na vrhu liste. Ali proizvodi poput artičoka, ananasa i avokada su abecednim redom ispred banana.

Pa zašto su banane uvijek numerirane brojem 1 u trgovinama?

Navodno je to zbog njihove popularnosti i učestalosti kupovine - zadržali su broj 1 kako ih kupci ne bi morali dugo tražiti, piše Get To Text.

Prva je Ruanda

U svijetu postoji tisuću vrsta banana, a uzgajaju se u 150 različitih zemalja. Banane nisu sezonsko voće, jer se mogu uzgajati tokom cijele godine, a najviše banana se pojede u Ruandi: 279 kg banana po glavi stanovnika, prenosi N1.

Prehrambena industrija koristi skalu od 7 boja za određivanje zrelosti banana. Neki ljudi preferiraju potpuno zelene banane, koje kuhaju prije jela, dok drugi kupuju gotovo smeđe banane, koje su, zbog svoje slatkoće, odličan dodatak kolačima i raznim domaćim pićima.

Čak 95% banana koje se prodaju u trgovinama su Cavendish banane. Američki maloprodajni lanac Walmart je 2013. godine otkrio da su banane najprodavaniji proizvod u njihovim trgovinama.

Godišnje se pojede više od 100 milijardi banana

Web stranica Science Meets Food piše da je banana najpopularnije voće na svijetu i da je četvrta najvrjednija prehrambena kultura na svijetu, nakon pšenice, riže i mlijeka.

National Geographic izvještava da banane čine blizu 75 posto trgovine tropskim voćem i da se godišnje pojede više od 100 milijardi. One su također i najizvoznije voće na svijetu. U Kaliforniji postoji muzej banana koji prikazuje 17.000 predmeta povezanih s bananama.