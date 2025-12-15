Znate li što znače brojevi na ventilima radijatora?

Ako ste ikada pogledali brojeve na ventilima radijatora, možda ste se zapitali što oni zapravo znače.

Suprotno uvriježenom mišljenju, brojevi na ventilu radijatora ne označavaju temperaturu samog radijatora. Umjesto toga, oni predstavljaju željenu temperaturu prostorije. U središtu tog sustava nalazi se termostatski ventil radijatora (TRV), uređaj postavljen sa strane radijatora. TRV regulira protok tople vode u radijator, kontrolirajući temperaturu prostorije prilagođavanjem otvora ventila. Dizajniran je tako da zaustavi dotok tople vode u radijator kada detektira da je prostorija dosegnula optimalnu temperaturu, što pomaže u smanjenju potrošnje energije i troškova grijanja, prenosi N1.

Pa kako oni funkcioniraju? Inženjeri iz tvrtke Arton Plumbing and Heating objasnili su da TRV-ovi imaju unutarnji senzor koji detektira temperaturu prostorije. Unutar glave TRV-a nalazi se senzor koji se širi kada se zagrije, a skuplja kada se ohladi.

Brojevi na bočnoj strani ventila radijatora odnose se na temperaturu prostorije, a ne na temperaturu radijatora. Stručnjaci su istaknuli da je to "česta zabluda i važna razlika“.

Kada prostorija dosegne temperaturu postavljenu na ventilu, senzor se širi i sprječava dotok tople vode u radijator.

Stručnjaci su zaključili: "Jednostavno rečeno, TRV je osmišljen kako bi spriječio da radijator neprestano emitira toplinu nakon što je postignuta željena temperatura, čime se štedi energija i novac.“

Brojevi na termostatskom ventilu radijatora odgovaraju temperaturi prostorije. Evo kako to izgleda u praksi:

0 = isključeno

*= 7 °C

1 = 10 °C

2 = 15 °C

3 = 20 °C

4 = 25 °C

5 = 30 °C

Prednost termostatskih ventila na radijatorima jest to što možete zasebno podesiti temperaturu za svaku prostoriju.