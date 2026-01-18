Znate li što zapravo jedete kad jedete riblje štapiće?

RibljiI štapići jedan su od onih proizvoda koje gotovo svi znamo od djetinjstva. Brzi su, jednostavni, jeftini i nekako uvijek isti - bez obzira na proizvođača. Upravo zato rijetko se pitamo što su zapravo, od čega se rade i kakvu ribu u njima uopće jedemo.

Od fileta do "riblje mase"

Suprotno onome što sugerira oblik i ambalaža, većina ribljih štapića nije napravljena od cijelog fileta ribe, nego od tzv. riblje mase. Riječ je o usitnjenoj ribi koja se melje, miješa i oblikuje u prepoznatljive pravokutnike, a zatim panira i zamrzava. Ta masa može sadržavati i vodu, škrob, biljna ulja, stabilizatore i začine - ovisno o proizvođaču i cjenovnom rangu, piše Index.

Riba koja se najčešće koristi je alaska pollock, rjeđe oslić ili bakalar, jer su neutralnog okusa, relativno jeftine i lako se obrađuju. Alaska pollock je bijela morska riba koja se u velikim količinama lovi u sjevernom Pacifiku i vrlo je česta u industrijskoj preradi. Sama po sebi nije loša ni nekvalitetna, ali u ribljim štapićima rijetko dolazi u svom "prirodnom" obliku.

Na deklaracijama često piše postotak ribe - on se obično kreće između 50 i 65 posto, a ostatak čine paniranje i dodaci. Što je udio ribe veći, to je proizvod bliži onome što bismo intuitivno očekivali pod ribljim štapićima.

Zašto su svi sličnog okusa (i teksture)

Ako vam se čini da su riblji štapići gotovo uvijek isti, bez obzira na marku, niste u krivu. Usitnjavanje ribe briše razlike u teksturi i okusu, a paniranje i začini dodatno izjednačavaju dojam. Upravo zato rijetko ćete u njima prepoznati konkretnu vrstu ribe - sve se svodi na blagi "riblji" okus i hrskavu koricu.

Postoje, naravno, i skuplje verzije koje se rade od pravih komada fileta, a ne od mljevene mase. Takvi štapići imaju vidljivu strukturu ribe, vlakna i ne raspadaju se u jednoličnu smjesu. No oni su u pravilu skuplji i jasno označeni kao "filetni“.

Zaključno, riblji štapići nisu nužno loša hrana, ali nisu ni ono što mnogi misle da jesu. Riječ je o industrijski prerađenom proizvodu u kojem je riba samo dio priče - a ako želite znati kakvu ribu zapravo jedete, deklaracija je jedino mjesto gdje ćete dobiti iskren odgovor.