Znate li što vam sve broj hotelske sobe otkriva o odmoru?

Planirate putovanje i sanjate o mirnom odmoru u hotelskoj sobi? Možda niste znali, ali broj na vratima vaše sobe može igrati ključnu ulogu u tome hoćete li se dobro naspavati ili ćete cijelu noć slušati buku s hodnika. Položaj sobe i raspored hotelskog kata glavni su faktori koji određuju vašu izloženost bučnim dizalima i stalnom prolasku drugih gostiju, piše Index.

Kako osigurati miran boravak?

Mnogi stručnjaci vjeruju da bi putnici koji traže mir trebali izbjegavati sobe čiji brojevi završavaju na 01 ili 02, piše Travel Noire. Tvrdi se da su takve sobe često smještene najbliže dizalu, stubištu ili servisnim prostorijama poput automata za led i piće. Međutim, iako je to često istina, nije univerzalno pravilo. U nekim hotelima, upravo te sobe mogu biti najudaljenije od najprometnijih dijelova kata.

S obzirom na to da pravila nema, najbolji pristup je jednostavno pitati. Ako vam je dodijeljena soba za koju sumnjate da bi mogla biti bučna, ljubazno zamolite za promjenu. Možete čak i nazvati hotel prije dolaska i zatražiti da vas smjeste u najtiši dio zgrade. Alternativno, možete pričekati dolazak i, nakon što provjerite raspored kata, odlučiti želite li drugu sobu.

Naravno, svaka promjena ovisit će o trenutnoj raspoloživosti soba u hotelu. Dobar savjet je i tražiti sobu na višim katovima, što dalje od bučnog predvorja, restorana i barova u prizemlju, kako biste dodatno povećali šanse za miran odmor.

Što još otkriva broj sobe?

Različiti brojevi soba mogu označavati i različite tipove smještaja i pogodnosti. Zbog toga je važno provjeriti odgovara li tip sobe onome što ste rezervirali i platili, osim ako niste dobili besplatnu nadogradnju. Hoteli često koriste neparne i parne brojeve kako bi odvojili sobe na lijevoj i desnoj strani hodnika u odnosu na dizalo.

Sigurnost je najvažnija

Iz sigurnosnih razloga, hotelsko osoblje nikada ne bi smjelo naglas izgovarati broj vaše sobe prilikom prijave. To je pravilo osmišljeno kako drugi gosti u blizini ne bi saznali gdje ste smješteni. Recepcionar će vam broj sobe vjerojatno napisati na papir ili ga pokazati na diskretan način.

Mnogi hoteli danas nude i "mobilnu prijavu" putem aplikacije, gdje se broj sobe sigurno dostavlja na vaš pametni telefon. Ponekad hotel može neočekivano promijeniti vaš broj sobe, a najčešći razlozi za to su problemi s čistoćom, kvarovi ili drugi operativni problemi koji bi mogli negativno utjecati na vaš boravak.