Znate li što su "dogrljenka", "brzovid" i "lažnica"? Izabrane nove hrvatske riječi

Uz obilježavanje Dana hrvatskoga jezika, od 11. do 17. ožujka, završeno je 20. kolo Šreterova natječaja za najbolju novu hrvatsku riječ, koji provodi časopis Jezik, uz potporu Zaklade "Dr. Ivan Šreter". Ove godine prijavio se 191 predlagatelj, a predloženo je 412 novih riječi. U uži je krug ušlo 29 riječi, a od tih su riječi izabrane tri. Abecednim redom uz tumačenje značenja koje su naveli tvorci riječi, evo riječi iz užega kruga, prenosi HKV.hr.

brzovid – video kraćeg formata na društvenim mrežama

budnosvješće – woke

dogrljenka – dolčevit(k)a; majica ili vunena vesta s ovratnikom koji priliježe uz vrat

dohvatnica – widget; od »dohvatiti«, jer mnogi widgeti služe za dohvaćanje informacija (npr. vrijeme, novosti), tj. alat za dohvaćanje i prikaz informacija

domoškolovanje – homeschooling

gladoljut – hangry; označava ljutnju ili neraspoloženost koju soba osjeća zbog gladi

hranomat – uređaj za samoposlužnu kupoprodaju unaprijed pripremljenih jela i pića

inostvor – transrodna osoba

izložnik – štand

lažnica – deepfake

lomoples – break dance

mirozbor – mirovni pregovor

nadnatalitet - baby boom

narubno – na kant

nogošakanje – kickboxing

obalizacija – naseljavanje i razvoj obala

osljepnik – flashbang

osvrtnica – replika

presudnik – Video Assistant Referee (VAR); pomoćni sudac za pregled videosnimki

razjarica – ragebait

skliznik – zip line

strojumlje – umjetna inteligencija

tanobran – pancirka, pancir

trokutiranje – triangulacija

ukopis – epitaf

uznožnice – tajice

zamrežje - offline prostor bez interneta

zazabava – afterparty

zdravovječnost – broj i kvaliteta godina života provedenih u zdravlju, bez težih kroničnih bolesti i onesposobljenja; u međunarodnoj znanstvenoj i medicinskoj literaturi, riječ zdravovječnost sadržajno odgovara pojmu healthspan

Povjerenstvo časopisa Jezika ocjenjivalo je prijedloge i izabralo najbolje riječi, a povjerenstvo čine: predsjednica Sanda Ham, članovi Igor Čatić, Hrvoje Hitrec, Marko Kovačić, Nataša Bašić, Mario Grčević, Mile Mamić i Ljubica Josić.

Nagrađenicima pripadaju novčane nagrade - 1. nagrada 600 eura, 2. nagrada 400 eura, 3. nagrada 200 eura. Nagrade i kipiće akademskog kipara Tonka Fabrisa koji prikazuju Ivana Šretera, dodjeljuje Zaklada "Dr. Ivan Šreter", a diplome časopis Jezik.

Top 3 riječi

Treće mjesto za riječ narubno umjesto germanizma na kant osvojila je Majda Joha, pedagoginja iz Nove Gradiške. Drugo mjesto za riječ dohvatnica umjesto engleske riječi widget osvojio je Antonio Zandona iz Lipika. Prvo mjesto za riječ presudnik umjesto video assistant referee ili skraćeno var, značenja „pomoćni sudac za pregled videosnimki“ osvojila je Josipa Curić iz Vinkovaca, prenosi HKV.hr.