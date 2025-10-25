Znate li što je "sivi razvod"?

Dok se mlađi parovi često razvode zbog nevjere, zlostavljanja, financijskih problema ili nedostatka iskustva u dugotrajnim vezama, stariji parovi se obično razvode zbog širokog spektra problema koji se gomilaju tijekom godina. Broj „sivih razvoda“ neznatno je porastao između 1970. i 1990. godine, ali se udvostručio 2010. godine, a stopa i dalje raste, navodi Cleveland Clinic, prenosi N1.

Psihologinja Chivonna Childs kaže da su te promjene u stopama razvoda uglavnom posljedica dužeg životnog vijeka, promjena u tradicionalnoj kulturi i promjenjivih društvenih stavova o prednostima braka.

Što još kaže psihologinja?

"Ovo više nije 18., 19. ni 20. stoljeće i ostanak u braku koji vas više ne ispunjava nije potreban. Žene danas imaju mnogo više financijske stabilnosti i fleksibilnosti u svojim životima, a više nego ikad prije posvećujemo pažnju svom mentalnom zdravlju. Više nismo svedene na to da moramo ostati u braku zbog financijske sigurnosti", rekla je.

Drugi razlozi zbog kojih se parovi odlučuju na „sivi razvod“ uključuju: jednostrane veze u kojima partneri imaju različite interese, snove i ciljeve, osjećaj stagnacije u braku, potrebu za neovisnošću, želju za osobnim rastom, mentalnim blagostanjem i poboljšanjem kvalitete života.

"‘Sivi razvod‘ često je izbor radi poboljšanja nečijeg života i osobnog rasta. Potrebno je mnogo hrabrosti da ljudi donesu takvu odluku, a obično to čine iz pravih razloga", istaknula je Chivonna Childs.