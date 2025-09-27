Znate li što je Hajduk poklonio Koprivnici uoči utakmice Kupa?

Momčad Koprivnice koja se natječe u 3. NL - Sjever, odnosno u četvrtom rangu hrvatskog nogometa se unatoč visokom porazu pokazala u dobrom svjetlu.

Također, Koprivnica se dan nakon utakmice na društvenim mrežama zahvalila Hajduku na velikoj gesti. Naime, splitski klub je četvrtoligašu poklonio deset nogometnih lopti.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

'HNK Hajduk Split nam je, prilikom dolaska na gostovanje u sklopu SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa, odlučio donirati deset nogometnih lopti.

Iskreno im zahvaljujemo i želimo im sve najbolje u nastavku sezone', napisala je Koprivnica na društvenim mrežama, piše tportal.