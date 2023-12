Znate li koji su sve svjetski filmovi i serije snimani upravo u našoj županiji? Odgovor donosi Splitsko–dalmatinski filmski ured!

Hrvatska se unatrag nekoliko godina profilirala kao idealna destinacija za filmski turizam, u skladu s čime paralelno raste broj posjetitelja te noćenja. Domaće, ali i strane filmaše i producente sve više privlači odlična produkcijska vrijednost lokacija i setova, a mnogi od njih smješteni su baš u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Geografska raznolikost, predivna priroda, bogata arhitektura i kulturna baština iz različitih povijesnih razdoblja čine našu županiju jednim od najpoželjnijih i najprikladnijih mjesta za stvaranje filmskih kadrova koji oduzimaju dah.

Kako bi privukli još veći broj filmskih i ostalih audiovizualnih produkcija te promovirali filmske lokacije u županiji u domaćim i stranim producentskim krugovima, predstavljen je projekt Splitsko-dalmatinski filmski ured (SDFU) od strane Splitsko-dalmatinske županije, točnije Upravnog odjela za turizam i pomorstvo. Matea Dorčić, dipl. iur., pročelnica Upravnog odjela za turizam i pomorstvo Splitsko-dalmatinske županije, istaknula je kako je cilj SDFU-a promocija Splitsko-dalmatinske županije te logistička pomoć produkcijama, ali i da filmski turizam ima mnoge dalekosežnije benefite - zasigurno može produžiti sezonu, otvoriti nove poslove kao i radna mjesta.

"Filmski ured SDŽ podupire razvoj filmskih projekata na lokalnoj razini, sa stvaranjem uvjeta za djelovanje filmskih autora koji žive i rade na području županije, kao i ostvarivanje filmskih projekata čija je radnja vezana upravo za gradove u županiji, njihovu povijest, kulturu ili prikaz aktualnog stanja. Time ne samo da promoviramo našu županiju kao odličnu filmsku kulisu, već i umrežujemo razne subjekte te privlačimo brojne turiste. Jako smo ponosni što mnogobrojne produkcije odabiru baš našu županiju za snimanje. Već ovo je divan uspjeh za nas, a s nestrpljenjem očekujemo svaki idući projekt", izjavila je Dorčić.

Ured je ovlašten za istraživanje, pronalaženje i prezentaciju potencijalnih filmskih lokacija, logistiku domaćim i stranim produkcijama, dobivanje dozvola za snimanje, kao i umrežavanje produkcijskih ekipa, filmskih djelatnika, te lokalnih ugostitelja i hotelijera te komunikacija s jedinicama lokalne samouprave. Sve svoje projekte provode u suradnji s Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Splitsko-dalmatinske županije - More i krš.

Sve o njihovim uslugama, procedurama, kao i partnerima, možete pronaći na njihovu web-sjedištu filmingindalmatia.hr - službenim stranicama SDFU-a. Netflix, ABC, Hulu samo su neke od popularnih produkcijskih kuća koje je očarala ljepota Splitsko-dalmatinske županije. Na stranicama SDFU-a možete pronaći niz projekata koji su već snimljeni u našoj županiji. Među najpoznatijima tu je, naravno, serijal "Igra prijestolja" koji se snimao na području Splita, Kaštela, Klisa i Žrnovnice ili pak film "Mamma Mia 2" snimljen na području otoka Visa i Komiže. Istaknut ćemo i Netflixove filmove "Ibiza" i "The Weekend Away", koji su kao lokaciju snimanja odabrali grad Split. Ako pak tek trebate inspiraciju za nadolazeći film, na stranicama možete pretražiti obalu, otoke i zaleđe Splitsko-dalmatinske županije te pronaći mjesto za svoj novi set. Od Zagore, preko Splitske rivijere pa sve do otoka, možete istražiti raznolikost koje ove lokacije pružaju - od geopozicije do arhitekture, baštine i prirodnih ljepota. Pretražite palače, tvrđave, parkove prirode i ostale savršene lokacije za snimanje, a kad ih pronađete - na vama je samo da pošaljete upit.

Svi snimljeni projekti dokaz su da je domaća i svjetska filmska scena prepoznala potencijale koje nudi naša županija, a sada je tu i Splitsko-dalmatinski filmski ured koji će zasigurno olakšati i ubrzati realizaciju novih projekata. Mi jedva čekamo da ljepote naše županije opet vidimo na filmskom platnu!