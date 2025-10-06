Znate li koji je najstariji grad u Hrvatskoj? Njegovo polje je svjetska senzacija zbog jedne stvari

U novoj reportaži Dalmacije Danas putujemo u jedno od najstarijih mjesta na Jadranu – Stari Grad na Hvaru. Kroz kamene ulice, mirise mora i stoljeća povijesti vodi nas osebujna ekipa koja ovaj grad doživljava srcem i dušom.

U svijet antike uvodi nas profesor povijesti Vinko Tarbušković, koji otkriva slojeve bogate prošlosti Farosa – od grčkih doseljenika do današnjih dana. O čuvenoj palači Biankini i Petru Hektoroviću, najvećem hvarskom renesansnom pjesniku, priča nam ravnateljica Muzeja Stari Grad Vilma Vodanović, čuvarica kulturne baštine ovoga mjesta.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

A da ne ostanemo samo u knjigama i muzejima, pobrinuo se dobri duh mista – Igor Dužević Bubli, koji nas vodi kroz kamene kale, lokalitete i priče koje se prenose s koljena na koljeno.

Od antičkih temelja do korizmenih običaja koji i danas žive među mještanima, Stari Grad nam otkriva svoj poseban ritam – onaj koji spaja prošlost i sadašnjost, tišinu i život.

Pogledajte reportažu Jurice Galića Juke koja će vas vratiti korijenima Mediterana!