Znate li koji je najsretniji rad za posjetiti na svijetu?

Putovanja znaju biti iscrpljujuća, no ne tražimo uvijek avanturu koja će nas „promijeniti“. Ponekad je cilj samo opustiti se i kući se vratiti odmorniji nego ikad. Upravo za takve putnike platforma za joga putovanja BookRetreats sastavila je svoj Indeks sreće na odmoru, a rezultate prenosi Time Out.
U analizi su uspoređene 47 svjetskih destinacija prema pet čimbenika koji utječu na osjećaj blagostanja: količini sunčanih sati, kvaliteti sna, pristupu zdravoj prehrani, dostupnosti prirode i mogućnostima za kretanje i tjelovježbu.
Lisabon – grad s najviše „sretnih“ bodova
Prema ovom istraživanju, prvo mjesto osvojila je portugalska prijestolnica. BookRetreats navodi da se Lisabon „ističe nizom elemenata koji doprinose dobrom raspoloženju“, a posebna se pohvala odnosi na gastronomiju: grad je zauzeo drugo mjesto u kategoriji zdrave prehrane zahvaljujući bogatoj ponudi restorana.
Lisabon je opisan i kao „kompaktan i idealan za pješačenje“, a šetnja njegovim strmim ulicama – iako zahtjevna nakon obilnog obroka – prirodan je način da se ostane u formi. Grad nudi i obilje zelenih površina, gotovo četiri puta više nego Madrid, te impresivnih 2828 sunčanih sati godišnje. Sve to ga čini jasnim pobjednikom Indeksa sreće.
Činjenice koje otkrivaju šarm portugalske prijestolnice
- Tisućljetna povijest: Lisabon je jedan od najstarijih stalno naseljenih gradova zapadne Europe, s prvim tragovima naselja iz oko 1200. godine prije Krista, kada su ga naselili Feničani.
- Druga najstarija prijestolnica: Nakon Atene, često se navodi kao druga najstarija europska prijestolnica koja je zadržala status glavnog grada.
- Grad na sedam brežuljaka: Razvedeni pejzaž i uske, popločane ulice s brojnim vidikovcima – miradouros – nude spektakularne panorame.
- Na susretu rijeke i oceana: Jedini je europski glavni grad smješten na ušću velike rijeke, Teja (Tagusa), i u neposrednoj blizini Atlantskog oceana.
- Potres koji je oblikovao budućnost: Veliki potres 1755. gotovo je uništio grad. Obnova pod vodstvom markiza de Pombala donijela je pionirske urbanističke reforme i rane pokušaje izgradnje otporne na potrese.