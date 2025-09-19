Znate li koji je najsretniji rad za posjetiti na svijetu?

Putovanja znaju biti iscrpljujuća, no ne tražimo uvijek avanturu koja će nas „promijeniti“. Ponekad je cilj samo opustiti se i kući se vratiti odmorniji nego ikad. Upravo za takve putnike platforma za joga putovanja BookRetreats sastavila je svoj Indeks sreće na odmoru, a rezultate prenosi Time Out.

U analizi su uspoređene 47 svjetskih destinacija prema pet čimbenika koji utječu na osjećaj blagostanja: količini sunčanih sati, kvaliteti sna, pristupu zdravoj prehrani, dostupnosti prirode i mogućnostima za kretanje i tjelovježbu.

Lisabon – grad s najviše „sretnih“ bodova

Prema ovom istraživanju, prvo mjesto osvojila je portugalska prijestolnica. BookRetreats navodi da se Lisabon „ističe nizom elemenata koji doprinose dobrom raspoloženju“, a posebna se pohvala odnosi na gastronomiju: grad je zauzeo drugo mjesto u kategoriji zdrave prehrane zahvaljujući bogatoj ponudi restorana.

Lisabon je opisan i kao „kompaktan i idealan za pješačenje“, a šetnja njegovim strmim ulicama – iako zahtjevna nakon obilnog obroka – prirodan je način da se ostane u formi. Grad nudi i obilje zelenih površina, gotovo četiri puta više nego Madrid, te impresivnih 2828 sunčanih sati godišnje. Sve to ga čini jasnim pobjednikom Indeksa sreće.

Činjenice koje otkrivaju šarm portugalske prijestolnice

Tisućljetna povijest : Lisabon je jedan od najstarijih stalno naseljenih gradova zapadne Europe, s prvim tragovima naselja iz oko 1200. godine prije Krista, kada su ga naselili Feničani.

: Lisabon je jedan od najstarijih stalno naseljenih gradova zapadne Europe, s prvim tragovima naselja iz oko 1200. godine prije Krista, kada su ga naselili Feničani. Druga najstarija prijestolnica : Nakon Atene, često se navodi kao druga najstarija europska prijestolnica koja je zadržala status glavnog grada.

: Nakon Atene, često se navodi kao druga najstarija europska prijestolnica koja je zadržala status glavnog grada. Grad na sedam brežuljaka : Razvedeni pejzaž i uske, popločane ulice s brojnim vidikovcima – miradouros – nude spektakularne panorame.

: Razvedeni pejzaž i uske, popločane ulice s brojnim vidikovcima – miradouros – nude spektakularne panorame. Na susretu rijeke i oceana : Jedini je europski glavni grad smješten na ušću velike rijeke, Teja (Tagusa), i u neposrednoj blizini Atlantskog oceana.

: Jedini je europski glavni grad smješten na ušću velike rijeke, Teja (Tagusa), i u neposrednoj blizini Atlantskog oceana. Potres koji je oblikovao budućnost: Veliki potres 1755. gotovo je uništio grad. Obnova pod vodstvom markiza de Pombala donijela je pionirske urbanističke reforme i rane pokušaje izgradnje otporne na potrese.