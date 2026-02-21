Znate li koji je najčešći rođendan u Hrvatskoj?

Iako se rođendani slave tijekom cijele godine, njihova raspodjela nipošto nije ravnomjerna. Statistički podaci otkrivaju da se neki datumi ističu kao iznimno česti, kako na globalnoj razini, tako i u Hrvatskoj.

Najčešći rođendan na svijetu

Prema podacima organizacije World of Statistics, najviše ljudi na svijetu rođendan slavi 16. i 9. rujna (horoskopski znak Djevica). Objašnjenje za ovaj globalni trend prilično je jednostavno: mnoge trudnoće začnu se tijekom zime, osobito u vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana, što otprilike devet mjeseci kasnije dovodi do porasta broja poroda.

Većina najpopularnijih datuma koncentrirana je u rujnu, što statistički potvrđuje da je kraj ljeta u mnogim dijelovima svijeta prava "sezona beba". Potpuna suprotnost je 29. veljače, najrjeđi datum rođenja koji se u kalendaru pojavljuje samo svake prijestupne godine, prenosi Index.

U Hrvatskoj najviše rođenih 22. rujna

Podaci za Hrvatsku pokazuju ponešto drugačiju sliku. Prema analizama Državnog zavoda za statistiku i demografa, u Hrvatskoj je najčešći datum rođenja 22. rujna. Ipak, neki izvori navode da su i datumi u kolovozu, poput 27. kolovoza, također među najčešćima, a općenito je zabilježen veći broj rođenih u drugoj polovici kolovoza i tijekom rujna.

Ovaj obrazac također odražava sezonske ritmove začeća, koji se povezuju s ljetnim mjesecima te blagdanima u prosincu i siječnju. Zanimljivost hrvatske statistike je i 1. siječnja kao vrlo čest datum rođenja. Razlog tome nije nužno veći broj poroda na Novu godinu, već praksa iz prošlosti kada su se djeca rođena krajem godine ponekad administrativno upisivala s datumom 1. siječnja.

Zašto postoje razlike?

Iako i globalni i hrvatski najčešći datumi rođenja padaju u rujan, razlozi za to nisu posve jednaki. Svjetski trendovi uglavnom odražavaju prirodne cikluse začeća i poroda bez značajnijih administrativnih utjecaja. U Hrvatskoj, međutim, na konačnu statistiku uz sezonske varijacije utječu i faktori poput nekadašnjeg načina upisa novorođenčadi i drugih kulturnih praksi.

Tako se 9. rujan često navodi kao globalno najpopularniji datum rođenja, dok u Hrvatskoj, prema podacima Državnog zavoda za statistiku, taj status pripada 22. rujnu. Jasno je da na konačnu sliku utječu različiti čimbenici, od prirodnih ciklusa do administrativnih praksi koje su oblikovale demografske podatke kroz povijest.