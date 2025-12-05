Znate li koje namirnice ne smijete držati zajedno u hladnjaku?

Mislite da je dovoljno grupirati slične namirnice u hladnjaku? Razmislite ponovno. Određene namirnice jednostavno se ne slažu - mogu ubrzati kvarenje jedna drugoj, prenijeti neugodne okuse ili čak stvoriti rizik za sigurnost hrane. Pravilno skladištenje namirnica ne samo da produžuje njihovu svježinu, već i štedi novac.

Držite voće koje proizvodi etilen, poput jabuka, podalje od osjetljivog povrća, a sirovo meso i namirnice jakog mirisa uvijek odvajajte od ostatka sadržaja hladnjaka, piše portal Martha Stewart i donosi još nekoliko savjeta kako namirnicama produljiti svježinu i gdje ih držati u hladnjaku.

Voće koje proizvodi etilen i osjetljivo povrće

Jabuke i kruške ispuštaju plin etilen, biljni hormon koji ubrzava sazrijevanje, ali istovremeno uzrokuje da povrće osjetljivo na njega, poput zelenog lisnatog povrća i bobičastog voća, brže uvene i propadne. U istu skupinu voća koje proizvodi etilen spadaju i breskve, šljive te banane. Zato bi bilo idealno da jednu ladicu koristite za voće i povrće koje proizvodi etilen, a drugu za osjetljivije namirnice.

Zreli avokado držite podalje od drugih namirnica

Hladnjak je odlično mjesto za čuvanje zrelog avokada na dan ili dva, no nemojte ga držati blizu povrća osjetljivog na etilen. Poput jabuka i krušaka, zreli avokado također ispušta etilen, zbog čega će osjetljivo povrće u njegovoj blizini brže propasti. Zreli avokado čuvajte u zasebnoj ladici ili na polici, dalje od drugog povrća.

Opasnost od sirovog mesa i ribe

Sirovo meso, perad i morski plodovi mogu kapati i tako bakterijama kontaminirati druge namirnice. Uvijek ih držite odvojeno od povrća, sireva i već gotovih jela. Stručnjaci savjetuju da sirovo meso, perad i ribu uvijek čuvate na najnižoj polici hladnjaka, i to u zatvorenim posudama ili na pladnju koji će spriječiti curenje.

Luk i češnjak mogu prenijeti miris na druge namirnice

Jednom kada ih ogulite ili nasjeckate, luk i češnjak treba čuvati u hladnjaku, ali s oprezom. Naime, luk i češnjak mogu prenijeti mirise i okuse na mlijeko, maslac i voće ako nisu čvrsto zatvoreni u posudi. Oguljeni ili nasjeckani luk i češnjak čuvajte u hermetički zatvorenim staklenkama ili posudama i držite ih podalje od drugih namirnica.

Namirnice osjetljive na vlagu

Neke namirnice, poput gljiva, začinskog bilja i bobičastog voća, izrazito su osjetljive na vlagu i brzo se kvare u vlažnim uvjetima. Zato ih nikada ne biste trebali čuvati blizu namirnica s visokim udjelom vode, kao što su rajčice ili krastavci.

Rajčice i krastavci - loša kombinacija

Kad smo već kod rajčica i krastavaca, i njih je potrebno držati odvojeno. Rajčice također ispuštaju etilen koji uzrokuje brzo omekšavanje i kvarenje krastavaca. Rajčice držite na kuhinjskom pultu, a krastavce u ladici hladnjaka s visokom vlagom.

Sirevi jakog mirisa

Iako se čini logičnim držati sve sireve zajedno, to nije uvijek dobra ideja. Sirevi jakog mirisa mogu prenijeti svoje arome na blaže i nježnije sireve, ali i na maslac, jaja i začinsko bilje. Njih čuvajte u hermetički zatvorenim posudama, odvojeno od drugih namirnica, prenosi Index.