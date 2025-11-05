Znate li gdje je sada djevojčica iz viralnog plesnog videa s obrvama?

Djevojčica koju su proslavile njene obrve danas je odrasla žena s uspješnom karijerom i gotovo 800.000 pratitelja na Instagramu.

Ako ste na internetu bili aktivni u vrijeme Vinea i zlatnog doba YouTubea, sigurno se sjećate djevojčice koja je svojim obrvama osvojila svijet, piše Dnevnik.hr.

Kratki video u kojem Sarah Ellen ritmično ''pleše'' obrvama postao je pravi hit na tada mladom YouTubeu i Vineu i jedan od prvih viralnih videa u povijesti interneta.

U vrijeme kada još nije bilo TikToka ni Instagrama, Sarah je sa svega 13 godina postala globalna senzacija — a njezin video pod nazivom ''Sarah Ellen’s Eyebrow Dance'' širio se internetom, forumima i e-mailovima.

Iako se činilo da će taj trenutak slave brzo nestati, Sarah je uspjela pretvoriti svoju prepoznatljivost u ozbiljnu karijeru. Danas je uspješna manekenka, influencerica i glumica, a jedno je vrijeme glumila i u popularnoj australskoj sapunici ''Neighbours''.

Osim što se pojavljuje u modnim kampanjama i na naslovnicama časopisa, Sarah vodi i uspješan profil na Instagramu, gdje je prati više od 780 tisuća ljudi. Tamo dijeli modne kombinacije, beauty savjete i detalje sa svojih brojnih putovanja