Znanstveni sajam u Žrnovnici okupio mlade istraživače i oduševio posjetitelje

Na platou ispred Osnovne škole Žrnovnica održana je javna manifestacija Znanstveni sajam u okviru projekta Svjetionik (ref. br. SF.2.4.06.04.0027).

OŠ Žrnovnica partner je na projektu ukupne vrijednosti 267.676,70 EUR, od čega 85 % sufinancira Europski socijalni fond plus (ESF+), a 15 % Državni proračun Republike Hrvatske. Projekt se provodi u razdoblju od 12. ožujka 2025. do 12. ožujka 2027. godine, a nositelj projekta je Udruga za popularizaciju znanosti Eureka.

Projekt se provodi u partnerstvu s Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, III. gimnazija Split, Osnovna škola Kamen-Šine, Osnovna škola Žrnovnica, Osnovna škola Lučac te Cluster za eko-društvene inovacije i razvoj CEDRA Split.

Mladi znanstvenici pokazali znanje i kreativnost

U sklopu manifestacije nekoliko skupina djece i učenika predstavilo je svoje znanstvene projekte, demonstrirajući znanje, kreativnost i istraživački duh. Stručni ocjenjivački tim, sastavljen od edukatora i STEM stručnjaka iz Udruge za popularizaciju znanosti Eureka i Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu, dodijelio je nagrade najboljim projektima.

Prvo mjesto osvojila je ekipa koja je na iznimno zanimljiv i edukativan način prikazala problem invazivnih vrsta u Jadranu te posjetiteljima približila način funkcioniranja morskog ekosustava u sastavu Jakov Bota, Mirjana Domikulić, Rita Uzinić, Roza Mihanović, Lovre Sivčević, Josip Sinovčić, Korina Jerković, Rita Marin, Matea Mihanović uz malu pomoć nastavnice Anite Budimir.

Drugo mjesto pripalo je timu koji je izradio robota za razvrstavanje otpada. Problem nedostatka skupe opreme riješili su kreativno – stolnjak je poslužio kao pokretna traka, dok su učenici demonstrirali proces sortiranja otpada. Ekipa je u sastavu Toma Sarun, Nikola Madrir, Ivan Trlin, Oliver Markovina, Greta Vukić, Celestina Mihojević uz asistenciju učiteljice Snježane Nižetić. Treće mjesto podijelile su dvije ekipe koje su oduševile prezentacijama i izlošcima na teme porasta razine moram(Petra Džaja, Nikša Marin, Terezija Roguljić, Danica Strunje, Filip Alfirević uz pomoć učiteljice Ines Bogan) te automobila na solarni pogon (Dolores Šeputić i Roza Sapunar, poteškoće u realizaciji projekta im je pomogla rješiti nastavnica Antonija Miletić).

Uz zainteresirane prolaznike i širu javnost, štandove je posjetio i velik broj učenika OŠ Žrnovnica. Vjerujemo kako je ovo iskustvo mnoge potaknulo na veći interes za STEM područje i znanost te da će se uključiti u buduće projektne aktivnosti.