Znanost izlazi na splitske ulice: Otvoren međunarodni projekt Science Comes to Town

Grad Split, Sveučilište u Splitu, Institut za oceanografiju i ribarstvo te Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije, u suradnji s međunarodnim partnerima, domaćini su otvaranja međunarodnog projekta Science Comes to Town.

Program je počeo otvaranjem međunarodne konferencije u Hrvatskom domu u 9 sati i uvodnim obraćanjima Tomislava Šute, gradonačelnika Grada Splita, Bettine Aust, predsjednice gradskog vijeća Grada Kiela, Sandrine Perhirin, potpredsjednice Brest Métropole za visoko obrazovanje i istraživanje, Dragana Ljutića, rektora Sveučilišta u Splitu, te Radovana Fuchsa, ministra znanosti, obrazovanja i mladih Republike Hrvatske.

"Sam naziv projekta govori o čemu se radi - izvedimo znanost iz laboratorija, dovedimo je u ovakve prostore, u muzeje, knjižnice, škole... Krovne teme koje će se tretirati su more i vode, što je nama jako važno. Ova tri sveučilišta to i povezuje - sva tri su na moru i sva tri imaju jaku kulturno-povijesnu tradiciju. To su teme koje su na vrhu, a tu je i kulturno nasljeđe i ono što je jako važno, tu su talenti, mladi ljudi kojima trebamo pokazati koliko je znanost važna, koliko ona donosi dobrobiti kako bi oni ostali ovdje i donijeli boljitak našoj sredini", kazao je pred početak programa zamjenik splitskog gradonačelnika Ivo Bilić.

"Današnji dan i cijeli ovaj događaj vrlo je važna stvar za grad Split, za Dalmaciju i za Hrvatsku. Pokazuje nam to da znanost na našim prostorima itekako živi. Znanost nije ekskluzivna stvar, nije stvar elita, znanost treba približiti svakom čovjeku. Ona treba izaći na ulicu, treba izaći na trgove. Posebice treba ući u obitelji, u učionice. Znanost nikada ne bi trebala biti privilegija onih koji znaju i mogu, znanost treba ući u svaku obitelj, na svaku ulicu. Znanost na splitskim ulicama dat će neki novi ritam. Jako mi je drago zbog Sveučilišta u Splitu, zbog splitskih osnovnih i srednjih škola i vrtića jer u njima se već sad radi ona prava građanska znanost, znanost takva da iz OŠ Mejaši, sa Brda, sa Splita 3 dolaze neki novi impulsi curica i dječaka koji otkrivaju neke nove stvari, to je ta znanost i treba je dovesti na Pjacu, na Rivu, u predgrađa Splita, u predgrađa Zagreba, u sve dijelove Hrvatske jer znanost nam zapravo pomaže da se borimo protiv svega onoga što vidimo oko nas, protiv lažnih vijesti, protiv toga da sve manje donosimo odluke racionalno, da kritički mislimo. Sve to je znanost i treba je dovesti na svaku ulicu", kaže Boris Jokić.

Koliko je ovaj događaj važan za Split potvrdio je i rektor Sveučilišta u Splitu Dragan Ljutić.

"Riječ je o iznimnom događaju. Iz prve ruke može se vidjeti koje mjesto zauzima naša znanost i naše sveučilište i naš grad. Među deset asocijacija smo odabrani mi, Kiel i Brest za prijestolnicu znanosti Europe", kaže rektor Ljutić.

"Ovo je krasan događaj i mislim da je jako dobar za popularizaciju znanosti općenito. Znanost i istraživanje potrebno je, ne samo Hrvatskoj, negocijeloj Europi. To je ono što pokreće nacionalne ekonomije i bez tog znanja ne možemo zamisliti budućnost.

Projekt će trajati dvije godine, a na raspolaganju je šest milijuna eura. Očekujem izvrsne rezultate, ne samo za grad Split", kaže ministar Fuchs.

Nastavak programa

Program se nastavlja otvaranjem interaktivne izložbe u Dioklecijanovim podrumima.

Od utorka, 20. siječnja, do subote, 24. siječnja, povijesni Dioklecijanovi podrumi postaju središnje mjesto susreta znanosti, građana i grada. U sklopu europskog projekta Science Comes to Town, Split otvara interaktivnu javnu izložbu dostupnu svim građanima i posjetiteljima.

Izložba se službeno otvara u utorak, 20. siječnja, u 12:45, te će ju posjetitelji moći posjetiti do 16:00. Izložba zatim ostaje otvorena svaki dan do 24. siječnja, između 10:00 i 14:00. Koncipirana je kao interaktivno iskustvo koje kroz radionice, demonstracije i razgovore približava znanost svakodnevnom životu te najavljuje aktivnosti koje će se u sklopu projekta razvijati tijekom 2026. godine.

Posjetitelji će moći upoznati:

inicijative gradova Brest, Kiel i Split

projekte SEA-EU alijanse, te projekte brojnih lokalnih znanstvenih, kulturnih i sportskih institucija

programe Europske komisije

izložbe „Nikola Tesla – čovjek koji je rasvijetlio svijet“ Tehničkog muzeja „Nikola Tesla“ iz Zagreba, „Tajanstveni život u kapljici mora“ Instituta za oceanografiju i ribarstvo, te multimedijalnu izložbu „Vrhovi dubina – podvodna baština Splitsko-dalmatinske županije“

Dodatno, prateća izložba „Portreti francuskih znanstvenika“ će biti otvorena do 29. siječnja u Alliance française de Split.

PROGRAM IZLOŽBE PO DANIMA Utorak, 20. siječnja Prvi dan izložbe donosi širok raspon tema – od tehnologije i mora do filozofije i forenzike. Posjetitelji mogu doživjeti virtualno putovanje kroz razvoj tehnologije, sudjelovati u raspravama sa studentima novinarstva, upoznati se s bibliobusom - knjižnicom na kotačima, učiti o zaštiti morskog okoliša, upoznati se s europskim projektima zaštite morskih pasa te sudjelovati u forenzičkim radionicama otkrivanja otisaka prstiju. Program uključuje i filozofski eksperiment „Pitaj filozofa“, kao i mikroskopski uvid u svijet liposoma. Tijekom dana predstavljaju se i aktivnosti SEA-EU alijanse, kao i brojnih lokalnih znanstvenih, kulturnih i sportskih institucija. Srijeda, 21. siječnja Srijeda je posvećena interaktivnom učenju i eksperimentiranju. Program uključuje demonstracijske pokuse iz različitih područja znanosti, radionice koje potiču kreativno i divergentno mišljenje, simulacije noćne plovidbe, edukativne igre za djecu usmjerene na održivo poduzetništvo i financijsku pismenost te aktivnosti koje povezuju psihologiju, prehranu, tjelesnu aktivnost i more. I ovoga dana sudjeluju partneri iz SEA-EU alijanse, kao i niz lokalnih ustanova i udruga. Četvrtak, 22. siječnja Četvrtak donosi spoj znanosti, tehnologije, umjetnosti i zdravlja. Posjetitelji mogu „kušati i pomirisati znanost“ kroz teme održive proizvodnje hrane, virtualno posjetiti podmorske olupine Jadrana, otkriti tajanstveni svijet fitoplanktona, slagati 3D povijesne slagalice ranosrednjovjekovnih hrvatskih gradova, sudjelovati u zvučnoj proširenoj stvarnosti povijesne jezgre Splita te upoznati primjenu kemijskog inženjerstva u istraživanju fluida. Program uključuje i mjerenje krvnog tlaka, glukoze, indeksa tjelesne mase, postotka masti i postotka mišića. Petak, 23. siječnja Petak je obilježen umjetnom inteligencijom, glazbom, genetikom i podvodnim tehnologijama. Posjetitelji mogu ponovno doživjeti VR putovanje kroz tehnologiju, sudjelovati u glazbenim radionicama za djecu i mlade, istraživati pitanja genetike, upoznati humanoidne robote koji objašnjavaju osnove umjetne inteligencije i problem zagađenja mora te saznati više o bežičnoj komunikaciji ispod mora i primijenjenim mjerenjima u građevinarstvu. Subota, 24. siječnja Fokus završnog dana izložbe je na temama genetike, popularizaciji znanosti kroz tehničku kulturu, aktivnostima knjižničnog bibliobusa, filmskim sadržajima, jedrenju i podvodnoj baštini, čime se izložba simbolično zatvara povezivanjem znanosti, zajednice i grada.