Znamo zašto Ella Dvornik živi od 30 eura tjedno

Nakon godina i godina "luxury" lifestyla za koji, realno, 90% internet kreatora uopće nije imalo uvjete - društvenim mrežama je zavladala ŠTEDNJA. Ekstremna štednja. Teško da ćete ovih dana ući na TikTok, Instagram ili YouTube i ne vidjeti barem jedan turbopopularni profil koji promovira i afirmira štedljivi način života koji nerijetko odlazi u krajnost.

"Frugal content" preplavio je društvene mreže gotovo odjednom, a sve više kreatora na internetu okreće se minimalizmu i štednji novca. Ironično, neki od njih zahvaljujući tome zarađuju milijune dolara.

Skupe torbe i jahte s TikToka lagano gura sadržaj koji prikazuje ljude koji štede "svaki dinar", a ovih dana trend je prigrlila i Ella Dvornik koja je snimila video o tome kako živi s 30 eura tjedno. Popularna blogerica i influencerica, srećom, nije bankrotirala, a njezin video o životu s 30 eura tjedno dobio je mnoštvo pozitivnih komentara. Snimila ga je zasigurno zbog izazova i trenda štednje koji drma internetom, a ne iz nevolje.

Ljudi su se ispod videa potpuno "oslobodili" i mnogi od njih pišu da je zaista moguće živjeti od 30 eura tjedno ako se kuha doma, ne puši, ne pije i ne izlazi.

Ella je u svom videu obavila manji shopping, odrekla se gotovo svega i skuhala obroke za tjedan dana. Nije izlazila na večere, nije pila kavu u gradu i nije kupovala odjeću. Obroci koje je skuhala bili su pristojni, no na kraju je sama priznala da bi s 30 eura tjedno mogla živjeti samo ako bi baš morala.

Bradley on the Budget je kralj štednje na TikToku - ne pali čak ni grijanje

Međutim, Ellina štednja daleko je od načina života kakav vodi apsolutni kralj štednje na internetu Bradley on the Budget. Bradley je skupio milijune pratitelja snimajući sadržaj koji promovira ekstremno skroman način života pa je tako u videu, između ostalog, pokazao da ne kupuje posteljinu i ručnike, ne pali grijanje u stanu niti odvrće klimu, svaki dan za doručak, ručak i večeru ima jedno i nikad ne kupuje odjeću.

Bradley je takav način života počeo voditi nakon što je zapao u veliki studentski dug, a danas ima više od 400 tisuća dolara na štednji. Ipak, ne odriče se ekstremne štednje i uz stalni posao radi još nekoliko dodatnih. Iako su neki njegovi trikovi jednostavno suludi (poput onog da se konac za zube koristi nekoliko puta), Bradley je stekao popularnost jer ima neke zaista korisne savjete za štednju.

Internet je čudo - od pretjerane potrošnje do nekupovanja četkice za zube za samo par mjeseci

Trendovi na internetu su prosječnom čovjeku potpuno nevjerojatni. Još prošle godine kao da je cijeli internet živio luksuzno, putovao i previše trošio na odjeću. Neki od najpopularniji videa na Instagramu i TikToku bili su oni s oznakom "restock". U tim snimkama nerijetko se prikazivala suluda kupnja i potrošnja hrane i higijentskih potrepština, a gledatelji su jednostavno uživali gledati kako netko troši 6000 eura u tjednoj kupnji i žene koje brinu da je njihov omekšivač iste boje kao i toalet papir.

No, restocku je došao kraj. Internet se izgleda zasitio prevelike potrošnje, inflacija raste, a sve više ljudi traži način kako vratiti dugove i uštediti novac.

Trend polako, ali sigurno dolazi i u Hrvatsku, a Ella Dvornik, kao jedna od najpopularnijih influencerica u državi, prva ga je počela provoditi kod nas.

TikTokom se širi trend štednje i „deinfluencinga“

Na TikToku je sve popularniji i "deinfluencing" – sadržaj u kojem kreatori savjetuju što ne kupovati i potiču publiku na razumniju potrošnju. Taj pokret nastao je kao reakcija na godinama dominantan „kupuj-troši“ stil, prenosi Vogue.

Prema magazinu The Cut, kreatori sve češće upozoravaju da mnogi proizvodi ne vrijede hypea, dok drugi promoviraju minimalizam i korištenje onoga što već posjedujemo. Video formati poput „restock“ ili organizacijskih haulova i dalje postoje, ali sada uz poruku štednje i recikliranja.

The Guardian piše da je na trend utjecala inflacija i rastuće cijene, pa mlađa publika traži autentičnije i financijski odgovornije savjete. Vogue dodaje da #deinfluencing hashtag već broji više od milijardu pregleda.

Raste i svijest o ekologiji: mlađe generacije žele manju potrošnju i održiviji način života. Kritičari, međutim, napominju da i deinfluenceri zarađuju od svog sadržaja pa ni ovaj trend nije potpuno oslobođen marketinga, navodi Dazed Digital.

Luksuzni i „haul“ sadržaji nisu nestali, ali ih polako potiskuje novi val minimalizma i štednje. Kako piše Vogue, publika sada traži manje kupovine, a više smisla – i to je poruka koja na TikToku sve glasnije odjekuje.

Može li se u Splitu živjeti sa 30 eura tjedno?

Mnogi se ovih dana, stoga, pitaju - može li se u nevolji u Splitu preživjeti s 30 eura tjedno.

Ne može, kao što ni Ella s 30 eura ne može preživjeti u Zagrebu. No, u videu je jasno napomenula da sa 30 eura tjedno nije mogla izaći na kavu, pokriti troškove teretane, režija, stanarine, higijene i ostalih životnih troškova. 30 eura je dovoljno za hranu i to vrlo skromne obroke koji se spremaju kod kuće.

Otišli smo u jedan poznati trgovački lanac i pokušali se uklopiti u 30 eura budžeta kroz skromne namirnice na akciji.

Evo popisa namirnica i cijena:

Rajčica grapolo – 1.29 €

Svježe tradicionalno pile (2 kg) – 6.36 € (3.18 € × 2)

Špagete – 2.00 €

Instant kava – 3.20 €

Povrće za juhu – 1.00 €

Šampinjoni – 1.30 €

Riža – 2.00 €

Jaja – 2.50 €

Maslac – 2.50 €

Tikvice – 2.00 €

Ukupno: 24.15 €

Dolazimo do zaključka da je ovo vjerojatno dovoljno namirnica za jednu osobu za tjedan dana. Dakako - nema soka, nema alkohola, nema slatkiša, nema grickalica, nema proizvoda za čišćenje i higijenu i mora biti volje da se pile izreže na dijelove te da se od njega napravi nekoliko jela uz pretpostavku da začine i ulje imate doma

Preostalih šest eura su tu za kruh i mlijeko i vjerojatno bi se došlo "na knap".

Dakle, u Splitu bi se možda i moglo preživjeti s 30 eura tjedno ako živite s roditeljima koji vam plaćaju režije, ne izlazite, ne kupujete odjeću, ne pušite, ne pijete i nemate nikakav život. Dakle, živjeti se ne bi moglo - preživjeti nekako za nevolju i bi.

30 eura je, da ne zaboravimo napomenuti, 226 nekadašnjih kuna.