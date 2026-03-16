Znamo sve detalje vikend policijske akcije na području naše županije: Zaustavljalo se na mnogim lokacijama, evo tko je sve sankcioniran

Tijekom protekla tri dana policijski službenici na području Splitsko-dalmatinske županije nastavili su intenzivne kontrole prometa, sankcionirajući ukupno 865 prometnih prekršaja.

Među njima, 89 vozača je isključeno iz prometa zbog alkohola, dok su dva vozača vozila pod utjecajem droga. Najviša izmjerena koncentracija alkohola zabilježena je na području Trilja i iznosila je 2,43 g/kg. Šesnaest vozača isključeno je zbog odbijanja testiranja na alkohol ili drogu. Svi oni prekršajno su sankcionirani i izrečena im je mjera privremene zabrane upravljanja.

Tijekom vikenda policija je uhitila osam osoba, koje su u žurnom postupku odvedene na sud, dok je devet zadržano do otriježnjenja.

Od ukupnog broja prekršaja, 207 vozača sankcionirano je zbog nepropisne brzine, pri čemu je najviša izmjerena brzina bila 146 km/h na području Omiša.

Na području Policijske postaje Omiš, 15. ožujka 2026. provedena je akcija s naglaskom na vozače motocikala i mopeda. Tijekom akcije sankcionirano je 105 prekršaja, uključujući odbijanje testiranja na droge, upravljanje bez prava, vožnju unatoč ranijoj zabrani, prolazak kroz crveno svjetlo i nepropisno pretjecanje. Jedan ponavljač prometnih prekršaja privremeno je isključen iz prometa, motocikl mu je oduzet, a danas će biti izveden pred sud.

U pet slučajeva policija je utvrdila da su vozila neregistrirana ili tehnički neispravna, dodatno naglašavajući važnost redovite kontrole prometa.