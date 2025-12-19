Petak na splitskoj Peškariji: Puno svježe ribe, gužva i cijene koje će vas iznenaditi

Petak je na splitskoj ribarnici ponovno protekao u gužvi. Već od ranih jutarnjih sati brojni su građani pohrlili po svježi ulov, a ispred štandova tražila se riba više.

- Ima svega, sa svih strana i sa svih alata: od plivarice sa srdelama, lignje s peškafonda, koćarske ribe, parangala, udice, mrižica, trljara, uzgojene ribe... Od Paga do Dubrovnika, riba gravitira ovdje – rekao nam je Siniša Beroš u petak ujutro.

Prvi čovjek splitske Peškarije dodaje da su ga jutrošnje cijene iznenadile:

- Trlje već od 2 eura, škarpunade za brudet 4 eura, srdele 5 eura, moli od 4 do 7 eura. Raža i pas 8 do 10 eura, čisto meso, škampi 40 eura – dodaje Beroš.