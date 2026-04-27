Znakovi depresije na poslu koje mnogi ne prepoznaju na vrijeme

Svatko ponekad ima loš dan na poslu, no ako takvi dani postanu pravilo, moguće je da se radi o dubljem problemu. Depresija pogađa stotine milijuna ljudi diljem svijeta, a ne mora se uvijek očitovati kao izražena tuga ili iscrpljenost. Često se prepoznaje kroz promjene u ponašanju.

Stručnjaci upozoravaju da simptomi depresije na poslu mogu biti suptilni i lako se zamijene s umorom ili stresom. Dugotrajan osjećaj beznađa, gubitak interesa, problemi sa spavanjem, umor i teškoće s koncentracijom samo su neki od znakova koji se mogu pojaviti i u radnom okruženju.

Jedan od mogućih pokazatelja je pretjerano zadržavanje na poslu. Iako na prvi pogled može izgledati kao ambicioznost, iza toga se ponekad krije izbjegavanje privatnih problema ili teških emocija. Takve osobe često preuzimaju dodatne zadatke ili ostaju raditi dulje nego što je potrebno.

Promjene u odnosu s kolegama također mogu biti signal. Osoba koja je prije bila otvorena i komunikativna može se povući, izbjegavati sastanke ili smanjiti kontakt s drugima. Izolacija je jedan od čestih obrazaca ponašanja kod depresije.

Problemi s organizacijom i rokovima još su jedan znak na koji treba obratiti pozornost. Kašnjenje na posao, propuštanje sastanaka ili probijanje rokova mogu ukazivati na poteškoće s koncentracijom i motivacijom.

Depresija se može manifestirati i kroz razdražljivost. Sitnice koje prije nisu smetale mogu izazvati snažne reakcije, a strpljenje s kolegama i svakodnevnim zadacima može se značajno smanjiti. Uz to, čest je i gubitak interesa za posao koji je nekad bio važan i ispunjavajući.

Ako se netko prepoznaje u ovakvim promjenama, važno je reagirati na vrijeme. Prvi korak može biti obraćanje pozornosti na vlastito stanje i razgovor s osobom od povjerenja. Ako simptomi potraju, preporučuje se potražiti stručnu pomoć.

Depresija je ozbiljno stanje, ali uz podršku i odgovarajuće liječenje moguće ju je držati pod kontrolom i postupno se vratiti osjećaju stabilnosti.