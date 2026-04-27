HGSS Orebić dobio novi potražni tim: Pas Megy i vodič Mislav uspješno položili licencu

Stanica sada ima tri K9 tima za potragu za nestalima, što značajno jača kapacitete spašavanja

HGSS stanica Orebić bogatija je za još jedan potražni K9 tim nakon što su pas Megy i njezin vodič Mislav uspješno položili licencu za traženje nestalih osoba.

Riječ je o rezultatu dugotrajnog i zahtjevnog procesa koji uključuje brojne sate treninga, vježbi i kontinuiranog usavršavanja. Time je ova stanica dodatno ojačala svoje operativne kapacitete, budući da sada raspolaže s ukupno tri licencirana potražna K9 tima.

Potražni psi imaju ključnu ulogu u akcijama spašavanja jer zahvaljujući svojim sposobnostima mogu locirati nestale osobe i u najzahtjevnijim uvjetima, često presudno utječući na ishod potrage.

Iz HGSS-a su istaknuli kako je riječ o velikom uspjehu za tim, ali i važnom iskoraku za sigurnost na terenu.

