HGSS Orebić dobio novi potražni tim: Pas Megy i vodič Mislav uspješno položili licencu

HGSS stanica Orebić bogatija je za još jedan potražni K9 tim nakon što su pas Megy i njezin vodič Mislav uspješno položili licencu za traženje nestalih osoba.

Riječ je o rezultatu dugotrajnog i zahtjevnog procesa koji uključuje brojne sate treninga, vježbi i kontinuiranog usavršavanja. Time je ova stanica dodatno ojačala svoje operativne kapacitete, budući da sada raspolaže s ukupno tri licencirana potražna K9 tima.

Potražni psi imaju ključnu ulogu u akcijama spašavanja jer zahvaljujući svojim sposobnostima mogu locirati nestale osobe i u najzahtjevnijim uvjetima, često presudno utječući na ishod potrage.

Iz HGSS-a su istaknuli kako je riječ o velikom uspjehu za tim, ali i važnom iskoraku za sigurnost na terenu.