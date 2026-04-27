Želiš upoznati nekog novog? Kreću duženja u splitskom ugostiteljskom objektu svake srijede i četvrtka

Druženja za mlade u friškom izdanju u Cool Gardena na Općini Domovinskog rata 21, kreću svake srijede i svakog četvrtka od 19 sati! S time da je srijedom namijenjeno za sve mlade koji su u dvadesetim i tridesetim, a četvrtkom za sve još mlađe četrdeset plus!

Naravno da dobna granica nije striktno već je fokus na ugodnoj atmosferi, druženju, upoznavanju i svemu što mladi vole.

Organizatori su pripremili zanimljive sadržaje, nagradne igre, bit će i plesa i pisme, za svakoga ponešto.

"Dosta je ljudi pitalo kad će opet krenuti večeri druženja pa smo se eto odlučili za noviji i dinamičniji format. Sigurno će bit super ka i litovanje na Šolti, he he", vedar je bio Marin Dvornik.

"Obje večeri će bit ispunjene kreativnim sadržajima, bitno je da se ljudi zabave i napune pozitivom. Uvijek smo otvoreni i za njihove prijedloge oko programa. Oni su i gosti i domaćini. Pozivamo sve da dođu i guštaju!", poručila je Matea Vrdoljak.

Vidimo se!