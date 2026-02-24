Znakovi da možda niste dobri u krevetu (i kako to promijeniti)

Jeste li se ikada zapitali jeste li dobri u krevetu? Iako se o toj temi rijetko govori otvoreno, brojna istraživanja pokazuju da velik dio ljudi nije u potpunosti zadovoljan svojim seksualnim životom. Problem često nije u tehnici, već u komunikaciji, prisutnosti i međusobnom razumijevanju.

Stručnjaci izdvajaju nekoliko pokazatelja koji mogu upućivati na to da nešto u intimnom odnosu ne funkcionira onako kako bi trebalo.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Usredotočeni ste samo na sebe

Seks bi trebao biti zajedničko iskustvo, a ne jednostrani užitak. Ako razmišljate isključivo o vlastitom zadovoljstvu, velika je vjerojatnost da partner ostaje zakinut.

Savjetnici za odnose ističu da je empatija ključna. Obratite pozornost na partnerove reakcije – izraze lica, disanje i zvukove – jer vam upravo oni mogu pokazati što mu ili joj odgovara.

Preskačete predigru

Predigra nije samo uvod u seks – ona je važan dio intimnosti. Stručnjaci naglašavaju da je mnogim ženama potrebna dosljedna stimulacija i dovoljno vremena kako bi došle do zadovoljstva.

Istraživanja sugeriraju da bi idealna predigra trebala trajati između 15 i 20 minuta. No predigra zapravo počinje mnogo ranije – kroz flert, dodire i stvaranje napetosti tijekom dana.

Mentalno ste odsutni

Ako tijekom odnosa razmišljate o obvezama, poslu ili svakodnevnim brigama, teško ćete doživjeti kvalitetnu povezanost. Dobar seks zahtijeva prisutnost i fokus na trenutak.

Jedan od savjeta stručnjaka je usmjeriti se na jedno osjetilo – primjerice dodir ili zvuk – i svaki put kada vam misli odlutaju, vratiti pažnju na taj osjećaj.

Nedostaje inicijative

Ako u vezi samo jedna osoba pokreće intimnost, to može ukazivati na nezadovoljstvo ili rutinu. Otvoren razgovor bez optuživanja prvi je korak prema promjeni.

Stručnjaci preporučuju da parovi isprobaju nove stvari, promijene dinamiku ili uvedu male novosti kako bi osvježili odnos. Zajednički entuzijazam često je ključ uzbuđenja.