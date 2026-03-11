ZNAK PAŽNJE U KLISU: Stižu uskrsnice

Mnogi gradovi i općine i ove godine uoči blagdana Uskrsa umirovljenicima i ostalim kategorijama građana dijele jednokratnu novčanu pomoć, odnosno uskrsnice. Po prvi put uskrsnice će razveseliti i stanovnike općine Klis.

“​Često, možda i nesvjesno, upadnemo u zamku beskrajnih projekata, asfalta i betona. Ponekad se čini da sav fokus stavljamo na mlade, udruge i klubove, trudeći se izgraditi budućnost. ​I pritom se, sasvim nenamjerno, udaljimo od onih koji su najzaslužniji za sve što danas imamo i od onih najslabijih. Naših umirovljenika, hrvatskih ratnih vojnih invalida, osoba koje primaju inkluzivni dodatak i nezaposlenih. Zato sam donio odluku o isplati uskrsnice, po prvi put.”, istaknuo je načelnik Klisa, Jakov Vetma.

​Uvjeti za ostvarivanje prava bit će isti kao za božićnice prošle godine što znači da će pravo na uskrsnicu imati invalidi Domovinskog rata, osobe s utvrđenim tjelesnim oštećenjem od 70% - 100%, nezaposlene osobe, korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu, umirovljenici s mirovinom do 550 eura, korisnici nacionalne naknade za starije osobe, samohrani roditelji te roditelji njegovatelji. Svi oni moraju biti s prebivalištem u Klisu, a jednokratna novčana pomoć dijelit će se u obliku bona u iznosu od 80 eura.

“Odluku o uskrsnicama sam htio donijeti još prošle godine, ali ipak nisam, smatrajući da bih obezvrijedio tu odluku uoči lokalnih izbora. Međutim, sada, kada su izbori iza nas, želim da svaki stanovnik naše općine ima sve potrebno za najveći kršćanski blagdan.”, dodao je Vetma.

Svi detalji o tome gdje i kada će stanovnici Klisa koji su ostvarili pravo na uskrsnicu moći preuzeti svoje bonove objavit će se uoči Velikog tjedna, najkasnije do 29. ožujka ove godine.