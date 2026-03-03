Značajno poskupjelo gorivo u Hrvatskoj!

Rat SAD-a i Izraela protiv Irana izaziva poremećaje na tržištu goriva i plina. Od jučer je i službeno zatvoren i Hormuški tjesnac, a sve se već, čini se, počelo prelijevati na cijene goriva u Hrvatskoj.

Poskupjela su sva goriva na benzinskim pumpama.

Nove cijene goriva

Obični Eurosuper 95 se na većini crpki prodaje za 1.46 eura po litri, što je najskuplje u godinu dana.

Cijena Eurodizela je 1.48 eura po litri, što je najskuplje u dvije godine.

Na autocestama je gorivo skuplje nekoliko centi po litri. Cijene će se, kako je doznao portal cijenegoriva.info mijenjati svakih sedam dana, utorkom.