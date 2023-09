ZNAČAJNO ĆE SE UŠTEDJETI NA RAČUNIMA ZA ENERGENTE Privode se kraju radovi postavljanja panela na vrtiće, škole i dvoranu na Gripama

Do ovog trenutka su fotonaponske elektrane postavljene na sedam od ukupno 14 objekata uključenih u projekt i to: DV Mala sirena, DV More, DV Ružmarin, OŠ Lokve - Gripe, OŠ Mejaši, OŠ Brda i OŠ Žrnovnica