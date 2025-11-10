Zna se tko je muškarac koji je vrijeđao Nicoliera. Objavljene su nove informacije

Muškarac s vukovarskog područja uhićen je zbog sumnje da je putem društvenih mreža poticao na nasilje i mržnju, a policija mu je u domu pronašla i ilegalno oružje. Protiv njega je podnesena kaznena prijava te je predan pritvorskom nadzorniku, izvijestila je Policijska uprava vukovarsko-srijemska.

Objave na ćirilici

Sumnjiči ga se da je od početka rujna do 5. studenog putem društvene mreže u više navrata objavljivao tekstove na ćiriličnom pismu kojima je poticao na nasilje i mržnju usmjerenu prema skupini ljudi zbog njihove rasne, vjerske, nacionalne ili etničke pripadnosti.

Kako doznaje Index, na ćirilici je pisao ispod objave Radio Dunav Vukovar, koji je prenio vijest policije o regulaciji prometa u vrijeme sahrane Nicoliera,

"Šta bi? Gle iskopaše to plaćeničko govno. Mašala. Hvala Arkanu - pretpostavljam - ovaj ga je valjda riješio". Iza toga je zalijepio slike zastave srpske krajine.

Tijekom istrage, policijski službenici su pretragom doma i drugih prostorija koje koristi 50-godišnjak pronašli i oduzeli oružje čije je posjedovanje građanima zabranjeno Zakonom o nabavi i posjedovanju oružja građana. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, 50-godišnjak je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave vukovarsko-srijemske.

Veličao Kapetana Dragana, prijetio, Hrvate nazivao ustašama

Net.hr piše da je uhićeni 50-godišnjak zadnja tri mjeseca na društvenim mrežama objavljivao niz sličnih poruka.

"On je u zadnja tri mjeseca na društvenim mrežama objavljivao tekstove kojima se potiče na nasilje i mržnju i koji je usmjeren prema većem skupini ljudi zbog njihove rasnih, vjerskih, etničkih i nacionalnih pripadnosti. Isto tako, osumnjičenik je također u tom periodu dva puta vrijeđao i omalovažavao policijske službenike", pojasnio je Dragoslav Živković, glasnogovornik PU vukovarsko-srijemske.

Objavio je i fotomontažu Ivana Penave s tri uzdignuta prsta. Ćirilicom je pisao da je za balvane spreman, pri tome aludirajući i pozivajući na nasilne prosvjede. Na njih poziva i u ranijim objavama: "Ako netko treba uzdići Srbe u ovoj NDH 2.0 evo me ovdje". U toj istoj objavi Hrvate i druge nacionalnosti naziva ustašama.

Veličao je i osuđenog ratnog zločinca Kapetana Dragana, a pripadnike hrvatskih službi nazivao rogatim. Naglasak stavlja na pokolj 12-orice Hrvata u Borovu selu i navodi da se službi ne treba bojati jer i oni ginu.

Prijete mu tri godine zatvora

Iz PU vukovarsko-srijemske potvrdili su da je od prije poznat policiji. Za objave je rekao da se ne sjeća, a za pištolj da se iz njega ne može pucati.

"Osnovana sumnja postoji za počinjenje kaznenog djela javnog poticanja na nasilje i na mržnju. Radi se o produljenom kaznenom djelu. Također, radi se i o kaznenom djelu neovlaštenog posjedovanja oružja. Pronađen je prepravljeni signalni pištolj", kaže sudac i glasnogovornik Županijskog suda u Vukovaru Goran Miličević. "Za ta djela propisana kazna zatvora je tri godine", dodao je.

Odvjetnik, koji mu je dodijeljen po službenoj dužnosti, kaže kako će tek sutra obaviti razgovor sa svojim branjenikom.