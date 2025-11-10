Uhićen muškarac koji je za Nicoliera napisao: "Iskopaše to plaćeničko gov*o"

Muškarac s vukovarskog područja uhićen je zbog sumnje da je putem društvenih mreža poticao na nasilje i mržnju, a policija mu je u domu pronašla i ilegalno oružje. Protiv njega je podnesena kaznena prijava te je predan pritvorskom nadzorniku, izvijestila je Policijska uprava vukovarsko-srijemska.

Objave na ćirilici

Sumnjiči ga se da je od početka rujna do 5. studenog putem društvene mreže u više navrata objavljivao tekstove na ćiriličnom pismu kojima je poticao na nasilje i mržnju usmjerenu prema skupini ljudi zbog njihove rasne, vjerske, nacionalne ili etničke pripadnosti.

Kako doznaje Index, na ćirilici je pisao ispod objave Radio Dunav Vukovar, koji je prenio vijest policije o regulaciji prometa u vrijeme sahrane Nicoliera,

"Šta bi? Gle iskopaše to plaćeničko govno. Mašala. Hvala Arkanu - pretpostavljam - ovaj ga je valjda riješio". Iza toga je zalijepio slike zastave srpske krajine.

Tijekom istrage, policijski službenici su pretragom doma i drugih prostorija koje koristi 50-godišnjak pronašli i oduzeli oružje čije je posjedovanje građanima zabranjeno Zakonom o nabavi i posjedovanju oružja građana.

Istragom je također utvrđeno kako je osumnjičeni u rujnu i listopadu ove godine u dva navrata javnim objavama na društvenoj mreži vrijeđao i omalovažavao policijske službenike. Zbog toga su mu uručeni prekršajni nalozi sukladno Zakonu o prekršajima protiv javnog reda i mira. Uz to, dobio je i obavezni prekršajni nalog zbog prekršaja iz Zakona o osobnoj iskaznici.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, 50-godišnjak je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave vukovarsko-srijemske.