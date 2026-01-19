Zna se tko je alkohol-rekorder proteklog vikenda! Ostao bez vozačke, a ni novčana kazna nije mala...

Najveća koncentracija alkohola od 1,32 g/kg izmjerena je 26-godišnjem vozaču osobnog vozila dubrovačkih registarskih oznaka kojeg su policijski službenici Policijske postaje Metković zaustavili tijekom redovne kontrole prometa početkom prošlog tjedna u večernjim satima u Ulici Petra Krešimira IV u Metkoviću.

Vozač je isključen iz prometa i zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o sigurnost prometa na cestama prekršajno sankcioniran novčanom kaznom od 660,00 eura i dvomjesečnom zabranom upravljanja vozilima B kategorije.