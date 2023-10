ZLOČIN SE NE ISPLATI Opljačkao trafiku plastičnim pištoljem i odnio 1.600 kuna, dobio sedam godina zatvora!

Razbojništvo u trafici na Poljičkoj cesti skupo, preskupo je koštalo Juru Zeca (32) - za 1,600 kuna koje je odnio prijeteći plastičnim pištoljem uposlenici dobio je sedam godina zatvora! Dakle identičnu kaznu kao i Branimir Glavaš za ratni zločin.

U trafiku je, prema optužnici, upao maskiran kapuljačom i s majicom preko lica, 7. veljače 2019. godine oko 22,30 sati. Prijeteći plastično-metalnim pištoljem zaposlenici je zapovjednim tonom rekao 'daj pare, vadi pare!', a ona mu je u strahu za život predala dva snopa novčanica u apoenima od deset i 20 kuna, ukupno 1,600 kuna.

Osuđen je u šest navrata

Razbojništvo poput svakog drugog, reklo bi se, čak možda i nešto manje nasilno u odnosu na brojne drugačije slučajeve. Optuženi mladić, zvani Rus, čak je i priznao nedjelo (uz neke primjedbe na ponašanje policije pri uhićenju i pretraživanju stana), no za odluku o sankciji kobnim se pokazao njegov dosje, tj. ranija osuđivanost. Jure Zec je u svojoj obrani kazao da je u to vrijeme bio ovisnik o heroinu te da je droga 'bila jača' od njega, lošeg je zdravstvenog stanja te je podsjetio na tešku obiteljsku situaciju i probleme tijekom odrastanja. No, to nije bilo dovoljno za blažu presudu, Općinski sud u Splitu cijenio je njegovu raniju osuđivanost.

Kako je naglasila tužiteljica, 'od 2009. do 2021. osuđen je u šest navrata zbog kaznenih djela, a od toga četiri kvalificirana oblika razbojništva', pa je 'očito da je preventivni učinak ranijih osuda potpuno izostao'.