Zločin koji je šokirao Indiju: Suprug spalio ženu jer je imala tamniju put

Sud u Indiji osudio je muškarca na smrtnu kaznu jer je živu spalio svoju suprugu zbog njezine boje kože, u slučaju koji je ponovno istaknuo duboko ukorijenjen problem diskriminacije u zemlji. Ubojstvo se dogodilo prije osam godina, a presuda je donesena ovog vikenda, prenosi Index.

U izjavama koje je dala prije smrti, žrtva Lakshmi ispričala je kako ju je njezin suprug Kishandas redovito vrijeđao zbog tamne puti. Ubojstvo se dogodilo u noći 24. lipnja 2017. godine. Prema sudskoj presudi, Kishandas je donio plastičnu bocu sa smeđom tekućinom, tvrdeći da je to lijek za posvjetljivanje kože.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Nanio joj je tekućinu na tijelo, a kada se požalila da miriše na kiselinu, zapalio ju je štapićem tamjana. Dok je njezino tijelo gorjelo, izlio je ostatak tekućine na nju i pobjegao. Kishandasovi roditelji i sestra odveli su žrtvu u bolnicu, gdje je kasnije podlegla ozljedama.

"Ovo je zločin protiv čovječnosti"

Okružni sudac Rahul Choudhary iz grada Udaipura obrazložio je smrtnu kaznu rekavši da ubojstvo spada u kategoriju "najrjeđih od rijetkih" te da je to "zločin protiv čovječnosti". "Neću pretjerati ako kažem da ovaj potresan i brutalan zločin nije bio samo protiv Lakshmi, već je to zločin protiv čovječnosti", naveo je sudac u presudi.

Dodao je kako je Kishandas iznevjerio njezino povjerenje i pokazao pretjeranu okrutnost. "To je zločin koji šokira samu savjest čovječanstva i koji se ne može ni zamisliti u zdravom i civiliziranom društvu", stoji u presudi.

Javni tužitelj Dinesh Paliwal opisao je presudu kao povijesnu, u nadi da će poslužiti kao lekcija drugima u društvu. S druge strane, Kishandasov odvjetnik Surendra Kumar Menariya izjavio je za BBC da je njegov klijent nevin i da je Lakshmina smrt bila slučajna te je najavio žalbu na presudu.

Opsjednutost svijetlom kožom

Presuda je ponovno skrenula pozornost na nezdravu sklonost svijetloj koži u Indiji. Djevojke i žene tamnije puti često se suočavaju s diskriminacijom i pogrdnim nazivima, a industrija proizvoda za posvjetljivanje kože ostvaruje milijarde dolara profita.

U bračnim oglasima boja kože gotovo se uvijek naglašava, pri čemu se prednost daje nevjestama svjetlije puti. Aktivisti se posljednjih godina bore protiv raširene ideje da je svjetlija koža bolja, no priznaju da se nije lako suprotstaviti duboko ukorijenjenim predrasudama koje nastavljaju uništavati živote.