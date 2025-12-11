Zločin iz strasti u susjedstvu: Načelnik nožem ubio ljubavnicu

Načelnik odjela za opću upravu i javne službe općine Koceljeva u Srbiji, Radovan Ranisavljević (57), brutalno je ubio svoju ljubavnicu Jasminu Puretić Lazarević (46) u beogradskom naselju Barič, a zatim je pokušao počiniti samoubojstvo. Zločin iz strasti, koji se dogodio 23. rujna 2020. godine, šokirao je javnost, a sudski epilog dobio je prije mjesec dana. Motiv ubojstva bila je patološka ljubomora, piše sd.rs.

Priznanje na mostu

Nakon što je usmrtio Jasminu, Ranisavljević se odvezao do mosta na Savi kod Šapca s namjerom da si oduzme život. U tome ga je spriječila policijska patrola koja ga je zatekla na mostu. Slomljen, odmah je priznao zločin i kao motiv za pokušaj samoubojstva naveo ubojstvo koje je upravo počinio. Policajcima je detaljno opisao kako se ljestvama popeo do prozora Jasminine kuće, ušao unutra te je nakon kraće svađe izbo nožem. Potom je zaključao kuću, a ključ, nož i ljestve bacio.

Otkriće tijela i istraga

Policija je odmah otišla na adresu u Beogradskoj ulici u Bariču. U kući su oko tri sata ujutro pronašli beživotno tijelo Jasmine Puretić Lazarević u lokvi krvi, s više ubodnih rana. Na mjestu zločina obavljen je očevid, a izuzeti su otisci, DNK i drugi materijalni dokazi. Ranisavljevića je preuzela beogradska policija te mu je određen pritvor, čime je pokrenuta službena istraga.

Klupko zločina ubrzo se počelo odmotavati. Ispostavilo se da su Radovan i Jasmina, oboje u braku i s odraslom djecom, započeli tajnu ljubavnu vezu nakon što su se upoznali u rodnom selu. Nagađa se da je Jasmina odlučila prekinuti aferu i vratiti se obitelji, što Ranisavljević, opsjednut ljubomorom, nije mogao prihvatiti.

Susjedi su nakon zločina bili u šoku, navodeći kako tijekom noći nisu čuli ništa neobično. Potvrdili su da je par zajedno unajmljivao kuću u kojoj se ubojstvo dogodilo.

Svjedočanstva obitelji i poznanika

Mještani Koceljeve opisali su Ranisavljevića kao obiteljskog čovjeka. "Raša je poznat kao obiteljski čovjek i ima suprugu, dvoje djece, troje unučadi", ispričao je jedan susjed za Novosti i dodao: "Nedavno su se čule priče o njegovom razvodu, ali nisam obraćao mnogo pažnje. Ma sve je to za ljude, ali ovako nešto nisam mogao zamisliti."

Ipak, potiho se šuškalo o njegovim ljubavnim aferama, no zbog njegovog visokog položaja u općini o tome se nije glasno govorilo.

Jasminina obitelj tvrdi da su je upozoravali na Ranisavljevića. "Govorili smo joj da on nije za nju, da je psihopat, da opsjeda mnoge žene iz ovog kraja, jer je na važnom mjestu u općini. Međutim, nije nas poslušala. Bar ne odmah, sve dok i sama, prije otprilike pola godine, nije shvatila o kakvom je čovjeku riječ. Kada ga je poslije nekog vremena malo bolje upoznala, njegove dobre i mnogo više loših osobina, kao i patološku zaljubljenost i ljubomoru, odlučila je prekinuti njihovu vezu. Tada je željela prestati viđati se s njim, ali on je nije ostavljao na miru", ispričali su medijima njezini najbliži.

U svojoj potresnoj ispovijesti za Informer, Jasminina majka Darinka Puretić je rekla: "Kćer mi je zaklao monstrum koji je poznat po tome što proganja žene. Da sam znala da je moja Jasmina u vezi s njim, sve bih učinila da je razdvojim od njega. Neka je proklet što je digao ruku na moje dijete." Jasmina je iza sebe ostavila 25-godišnjeg sina i 17-godišnju kćer.

Sudski epilog

Tijekom suđenja tužiteljstvo i obrana iznijeli su oprečne argumente. Odvjetnik optužbe Vladimir Gajić u završnoj je riječi istaknuo podmuklost zločina. "Okrivljeni je na dan ubojstva najprije razgovarao sa žrtvom, pri čemu je pokazao lukavost. On joj nije najavio svoj dolazak u kuću kako ne bi zvala policiju, to tvrdi okrivljeni u svojoj obrani, pa je došao na mjesto ubojstva. Prije toga je pio alkohol kako bi se ohrabrio i unaprijed planirajući svoju buduću obranu da bi se pozivao na pijanstvo koje mu je umanjilo uračunljivost. Ponio je sa sobom adekvatne ljestve, dakle, ne neke obične, nego ljestve koje mogu dohvatiti tu visinu da bi ušao u zgradu. To su činjenice koje ukazuju na podmuklost."

Gajić je dodao: "Imamo emocije, veliku ljubav koju okrivljeni osjeća i izražava prema ubijenoj, planira razvod, nudi ubijenoj brak. Znači, tu imamo veliku ljubav kojom on obasipa žrtvu, a onda je ubije i iskasapi nožem." Tvrdio je da su prisutni svi elementi podmuklog ubojstva jer žrtva nije mogla očekivati napad.

S druge strane, odvjetnik obrane Šljukić prikazao je Jasmininu smrt kao nesretan slučaj, tvrdeći da je Ranisavljević nije namjeravao ubiti. Prema njegovim riječima, okrivljeni je u Barič krenuo kako bi se "objasnili", a ljestve je ponio da bi navodno očistio oluke na svojoj kući. Obrana tvrdi da su Jasminine riječi: "Što si došao, ja više neću biti s tobom, imam drugog", kod Ranisavljevića izazvale stanje jakog afekta.

Sam Ranisavljević je na sudu plačnim glasom izjavio: "Izražavam duboko i najiskrenije žaljenje i sućut obitelji pokojne Jasmine. Duboko u duši osjećam grižnju savjesti i kajem se što sam ovo kazneno djelo počinio. A počinio sam ga neplanirano, u trenutku, u stanju jakog afekta kada nisam bio svjestan niti sam mogao upravljati i kontrolirati svoje postupke. Ne sjećam se na koji način sam i kako konkretno djelo počinio, kao ni mnogih drugih mojih postupaka poslije izvršenja kaznenog djela. Nisam imao nikakav razlog ni motiv."

Prije mjesec dana u beogradskoj Palači pravde donesena je presuda. Radovan Ranisavljević osuđen je na 14 godina zatvora zbog ubojstva Jasmine Puretić Lazarević.