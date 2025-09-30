Zlatni sjaj i klasična elegancija: Gradonačelnik Splita i supruga privukli pozornost na premijeri 'Krunidbe kralja Tomislava'

Večerašnja hrvatska premijera glazbeno-scenske legende 'Krunidba kralja Tomislava' u splitskom HNK-u okupila je brojne uglednike iz političkog, kulturnog i društvenog života. Među uzvanicima posebnu su pozornost privukli gradonačelnik Splita Tomislav Šuta i njegova supruga Matilda, koji su svojim modnim odabirima unijeli dašak elegancije u svečanu atmosferu.

Gradonačelnik je odabrao klasično tamno odijelo koje je kombinirao s bijelom košuljom i plavom kravatom, čime je ostavio dojam elegancije primjerene svečanoj kazališnoj večeri.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Njegova supruga Matilda zasjala je u zlatnoj haljini. Kombinaciju je zaokružila s crnom torbicom, decentnim zlatnim lancem te upečatljivim crvenim ružem, koji je unio dozu glamura u njezin večernji stajling.

Premijera monumentalnog djela skladatelja Darka Domitrovića i libretista Mire Gavrana bila je i kulturni i društveni događaj jeseni u Splitu.

Domaćini izvedbe su Splitsko-dalmatinska županija i Matica hrvatska, a nastupaju orkestar HNK Split, zbor HNK Mostar i solisti HNK Zagreb Josipa Bilić, Roko Radovan i Siniša Štork – pod ravnanjem Igora Tatarevića te u režiji Roberta Raponje.

Premijeri monumentalnog djela u splitskom HNK-u nazočili su brojni uzvanici iz kulturnog, političkog i društvenog života.