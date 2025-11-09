Zlatni olimpijac pokorio kultnu regatu: Šime Fantela i Scorpio osvojili 22. Jabuku

Ovogodišnje izdanje Jabuke potvrdilo je zašto ova zahtjevna noćna regata u organizaciji JK Tijatnosi laskavi naziv kraljice jadranskih offshore regata. 22. izdanje na kojem je nastupilo 116 jedrilica i više od 1000 jedriličara obilježila je iznimno napeta borba na moru, kulminirajući spektakularnim matchraceom između jedrilica Scorpio i MoloLongo na ruti prema Jabuci. Nakon intenzivne noći, zlatni olimpijac Šime Fantela i posada Scorpio u cilj u Vodicama ušli su u subotu ujutro, točno u 07:46 sati, prejedrivši cijelu rutu od Vodica do Jabuke i natrag za impresivnih 10 sati i 46 minuta. Drugo mjesto pripalo je njegovom dugogodišnjem jedriličarskom rivalu, Anti Ćesiću, europskom prvaku u klasi Melges 24 i posadi jedrilice Molo Longo.

'Super iskustvo! Čestitam cijeloj posadi Scorpija na odlično odrađenom poslu. Imali smo sjajne suparnike u Molo Longu, jedrili smo match race do Jabuke koju smo zajedno okrenuli praktički u metar negdje oko pola 2 ujutro', izjavio je Šime Fantela.

Za kormilom Scorpija bio je član JKTijat Filip Babić koji je podijelio iskustvo jedrenja sa zlatnim olimpijcem.

'Već smo sa Šimom bili na kraćim regatama, ali provesti više od 10 sati u ovakvom zahtjevnom offshore izazovu, gdje svaka odluka nosi veliku težinu, bilo je nezaboravno iskustvo za cijelu posadu. Jedrenje sa Šimom kao taktičarem jednostavno je razina više. Uz takvog jedriličara znate da je svaka odluka optimalna i da ste uvijek korak ispred ostalih posada', rekao je kormilar Scorpija Filip Babić.

U posadi drugoplasiranog Molo Longa bio je proslavljeni bivši vaterpolist Vladimir Moćan i član JK Tijat kao jedan od rijetkih jedriličara koji je nastupio na svih 22 izdanja jadranske offshore ljepotice.

'Ovo mi je bila jedna od najboljih regata na kojoj sam ikada jedrio i definitivno najbolja Jabuka. Od spektakularnog noćnog starta obasjanog mjesečinom preko sjajne borbe na moru i okretanja Jabuke doslovce u metar s jedrilicom Scorpio – 22. Jabuka za mene je bila pravi jedriličarski 'klasik'', istaknuo je Vladimir Moćan.

Zadovoljstvo odrađenim poslom i sjajnom regatom nije krio ni predsjednik Jedriličarskog kluba Tijat Stanko Skočić. Regata Jabuka više od dva desetljeća predstavlja sjajan završetak sezone u Vodicama.

'Kada na prvom mjestu imate zlatnog olimpijca, a na drugom europskog prvaka možete biti zadovoljni činjenicom da je Jabuka i ove godine potvrdila status jednog od najprestižnijih i najkvalitetnijih jadranskih jedriličarskih događaja. Kvalitetu potvrđuje i činjenica da smo imali brojne strane posade, uključujući i sudionika iz Australije koji je dva puta završio prestižnu Sydney-Hobart regatu, te naravno, našeg Ivicu Kostelića. Regatu uvijek čine ljudi, a svi mi u Jedriličarskom klubu Tijat, uz podršku grada i brojnih partnera, svake godine želimo da jedriličari osjete tu posebnu, dobru energiju koja vlada u Vodicama, da prožive regatu u najboljoj atmosferi, te da odu kući s iznimnim sportskim iskustvom i željom da se vrate iduće sezone', naglasio je Stanko Skočić.