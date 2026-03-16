Zlata, srebra i bronce: Emil, Paula i Juraj oduševili na Split Challengeu i Veteranskom prvenstvu Balkana!

Atletski klub Alojzije Stepinac ostvario je proteklog vikenda iznimne rezultate. Troje atletičara kluba osvojilo je ukupno deset medalja na dva natjecanja – ASK Split Challengeu te Veteranskom prvenstvu Balkana.

Na natjecanju ASK Split Challenge u Splitu nastupili su Emil Jones i Paula Dominiković koji su zajedno osvojili pet medalja.

U konkurenciji mlađih kadeta Emil Jones bio je zlatni u skoku u dalj s odličnim skokom od 4,99 metara. Uz to je osvojio dvije srebrne medalje i to na 60 metara s rezultatom 8,60 te na 600 metara s vremenom 1:49,70.

Paula Dominiković je u konkurenciji seniorki osvojila zlato na 100 metara s rezultatom 13,44, dok je na 400 metara zauzela treće mjesto s vremenom 1:01,50.

Na Veteranskom prvenstvu Balkana u slovenskom Novom Mestu fantastičan nastup imao je Juraj Bilaver koji se okitio s čak pet medalja. Bilaver je bio zlatni u skoku u vis, troskoku i utrci na 800 metara. U skoku u dalj je stigao do srebra, dok je kao član štafete 4x200 metara bio brončani.

„Ovo je još jedna potvrda kvalitetnog rada u našem klubu. Posebno veseli što naši atletičari postižu odlične rezultate na različitim natjecanjima i u različitim dobnim kategorijama. Ovakvi uspjesi motivacija su za daljnji rad i razvoj kluba“, izjavio je glavni trener AK Alojzije Stepinac Slobodan Miolović.