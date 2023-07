ŽIVOTNI SAN MLADOG SINJANINA Ostavio je karijeru vojnika i podiže buduće prvake: "Dijete će dobiti od mene uvijek podršku, prihvaćanje, konstruktivan savjet, kvalitetan psihološki pristup..."

Antonio Kulaš je mladi Sinjanin koji je za vrijeme pandemije odlučio napraviti zaokret u svom životu.

Siguran posao hrvatskog vojnika je zamijenio dvoranom i krenuo stvarati nove prvake. On je, unatoč nesigurnim vremenima, napustio vojsku i posvetio se kickboxing klubu, kojeg je osnovao prije deset godina.

Ovaj suprug i otac dvoje djece je i licencirani trener kickboxing i instruktor funkcionalnog fitnessa. Borilačkim sportovima se bavi duže od 20 godina.

- Ljubav se rodila već u samom razdoblju vrtića gdje sam bio uživljen u filmove Bruce Leeja, a sportski trag na mene je ostavio i moj otac koji je cijeli život u sportu, i kroz odrastanje uz njega sam shvatio da i ja želim takav put, odnosno na takav način živjeti. Kroz karijeru sam odradio dosta mečeva i ostvarivao brojne uspjehe u karateu, kickboxingu, tajlandskom boksu pa se mogu pohvaliti da sam bio dvostruki europski prvak u karateu, prvak Hrvatske u kickboxingu, viceprvak Hrvatske u tajlandskom boksu. Također mogu reći da sam bio najbolji sportaš grada Sinja, a to mi je izuzetna čast jer sam to osvojio u svom gradu, gradu s jako puno kvalitetnih i zapaženih sportaša - uvodno nam govori Antonio.

Ostavio je karijeru vojnika i nije pogriješio

Pripadnik HV-a je bio dvije godine, ali to nije bilo ono što on želi, iako mu je mnogo pomoglo.

- Ponosan sam što sam nosio uniformu hrvatskog vojnika i mogu reći da mi je to razdoblje bila prekretnica u životu i upravo tada sam spoznao da se želim posvetiti maksimalno svom trenerskom poslu, iako sam otišao iz vojske u najgore moguće vrijeme u vrijeme pandemije kada praktički nisam mogao kvalitetno raditi ni sa sportašima ni s rekreativcima, turnira nije bilo, mogao sam raditi s maksimalno tri osobe u velikoj dvorani, a tada sam imao preko 100 članova - kazuje nam.

Kroz njegov klub je prošlo preko 1.000 članova i 100 natjecatelja. Treniraju u gradskoj sportskoj dvorani, koja nosi ime po pokojnom gradonačelniku Sinja Ivici Ići Glavanu.

- S poslom sam jako zadovoljan, iako moram priznati da radim, stvarno se trudim pružiti svakom članu najbolje od sebe i dati mu pravu vrijednost. Trenutno imam 65 članova, a svi članovi su podijeljeni po grupama i skupinama, a posljednjih godinu dana ne radim upise u klub, nego postoji lista čekanja na koju se možete predbilježiti, iako rado osobama preporučim kolege i ostale klubove u Sinju. Uz rad s djecom i mladima kroz kickboxing, postoje opcije rekreativnog Kickboxinga za odrasle, te funkcionalnih treninga za odrasle. U zadnje vrijeme kao instruktor funkcionalnog fitnesa, završio sam i dodatne edukacije s područja nutricionizma, te mentalnih vještina u radu s ljudima pa u ponudi imam i transformacijske programe kroz koje osobe vodim do promjene tjelesnog izgleda i poboljšanja zdravlja - otkriva nam.

GALERIJA Kliknite za pregled Foto: Privatni album Foto: Privatni album Foto: Privatni album Foto: Privatni album

Početci nisu bili laki.

- Smatram da početak mora biti težak, jer prije svega ulazio sam u nepoznat svijet, i koliko god to možda ružno zvuči, ali to je posao, ja od toga živim i hranim obitelj, drugi posao ne radim, tako da znao sam da će biti teško. U tim trenutcima kao i danas, ali i kroz mečeve podršku sam imao od supruge, ona je bila vjetar u leđa i vjerovala je da će me znanje, iskustvo te kvalitetan rad dovesti do željenog rezultata. Danas uz klub imam otvoren i obrt za fitness radi kvalitetnijeg poslovanja, a trenutno radim na prenamjeni prostora u vlastitoj kući u kojoj ću također kroz neki period obavljati djelatnosti vezano uz treninge za rekreativce, te individualne treninge sportašima - govori nam Antonio.

"Dijete će dobiti od mene uvijek podršku, prihvaćanje, konstruktivan savjet, kvalitetan psihološki pristup..."

Kickboxing klub Kula je član Hrvatskog kickboxing saveza te Zajednice sportskih udruga grada Sinja, tako da svaki rezultat koji dijete ostvari ide u evidenciju HKBS, a svaki zapaženi rezultat s Prvenstva Hrvatske posebno se kategorizira i dijete, natjecatelj može postati reprezentativac Hrvatske, i imati određene benefite pri školovanju.

- Posljednji klupski nastup je bio na Prvenstvu Hrvatske gdje je G. Pavlinušić osvojila brončanu medalju disciplini Low kick (Juniori), a prethodno smo sudjelovali na turniru na Plitvičkim jezerima, Posušju, Kutini gdje su kadeti i juniori osvojili šest medalja. U radu s djecom i mladima naglasak stavljam na to da se što više djece bavi sportom, ne mora nužno biti kickboxing, ali definitivno razvoj djeteta kroz sport puno drugačije utječe na dijete jer spoznaje temeljnije postavke za život - pohvalio sam se.

Optimalna dob za početak bavljenja borilačkim sportovima je nekih 9 ili deset godina.

- Za raniju dob bih ipak preporučio sportove poput gimnastike, džuda u biti bazičnih sportova gdje se stječu osnovne motoričke sposobnosti. Dijete će dobiti od mene uvijek podršku, prihvaćanje, konstruktivan savjet, kvalitetan psihološki pristup, na kojem temeljim suradnju sa svakim djetetom pojedinačno, pristup mi je holistički i volim interaktivno zabavne treninge te takav pristup djeci i treningu. Želim iz njih izvući najbolje i što bolje ih adaptirati na život prije svega, a rezultati, oni su to samo šlag na torti - šalje poruku roditeljima.

"Svakako se moramo zahvaliti i roditeljima na podršci"

Uvjetima je zadovoljan, iako uvijek može bolje.

- Posložio sam rad kluba tako da jednostavno ne ovisim o nikomu, klub radi apsolutno neovisno o sponzorstvima i donacijama jer imamo sistem poslovanja koji nam omogućava kvalitetne prihode te sredstva za unaprijed planirane aktivnosti. Svakako se moramo zahvaliti i roditeljima na podršci te samim članovima na povjerenju, te ZSU grada Sinja na kvalitetnoj suradnji kroz protekli period - zahvalan je.

Budućnost je isplanirao.

- Sistem poslovanja kluba je stabilan i dugoročno održiv, a primarni planovi koje ću realizirati su odlazak na preostala natjecanja u kickboxingu, reorganizacija i odabir natjecatelja za sljedeću sezonu, a veći planovi su definitivno pokrenuti vlastiti prostor, centar za individualni rad s rekreativcima i sportašima, te sudjelovanje na EU projektu kojeg je ujedno i KBK Kula nositelj s ostalim partnerima - zaključio je Antonio Kulaš.