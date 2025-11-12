Živahna rasprava u Banovini: splitski vijećnici tek na 14. od 52 točke dnevnog reda

Sedma sjednica splitskog gradskog vijeća mogla bi se nastavit do duboko u noć: trenutačno smo na 14. točki dnevnog reda (Odluka o ustrojstvu upravnih tijela) na kojoj se povela živahna, ali prijateljska rasprava. Od ukupno 52. točke. Većina ostalih je izvješće o radu gradskih institucija, većina ne bi trebala izazvati posebno zanimanje vijećnika osim recimo financijskog izvještaja Hajduka, KK Split, Teatra,...

Vrijedi notirati kako su praktički svi vijećnici u Banovini, sjednica se odrađuje u punom sastavu.

