Zimski uvjeti i nesreća: Izlijetanje i kvar vozila usporili promet

Prema izvješću Hrvatskog autokluba (HAK) u 9.40 sati, promet se u dijelovima Hrvatske odvija u zimskim uvjetima. Snijeg pada u Lici, Gorskom kotaru te u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, dok je zbog obilne kiše na pojedinim dionicama kolnika zadržana veća količina vode.

Zbog niskih temperatura u unutrašnjosti zemlje moguća je poledica, a mjestimice se pojavljuje i magla, što dodatno smanjuje vidljivost i otežava vožnju.

Na snazi su zabrane prometa za kamione s prikolicama, tegljače s poluprikolicama te za vozila bez zimske opreme na pojedinim cestama u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, Lici, Gorskom kotaru i dijelu Slavonije.

Na terenu su ekipe zimske službe koje provode čišćenje i posipavanje kolnika, no na nekim dionicama promet se odvija usporeno zbog sporijeg kretanja vozila za održavanje cesta.

HAK poziva vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila te da ne kreću na put bez propisane zimske opreme.

Na državnoj cesti DC58 u Planom, zbog vozila u kvaru, promet se odvija jednim trakom, naizmjence.

Na državnoj cesti DC10, na dionici između čvorišta Sveta Helena i čvorišta Gradac, na prijelazu preko rijeke Lonje, promet se također odvija jednim trakom zbog izlijetanja vozila.