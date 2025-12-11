Zimski program u Podstrani 2025. – Petrićevo pod šatorom

Podstrana ove zime postaje najljepše božićno utočište uz more, u kojemu se mirisi slastica, toplo druženje i dobra glazba sreću pod velikim grijanim šatorom na Petrićevu. Sav se program održava na jednom mjestu, uz besplatan ulaz, bogatu gastronomsku ponudu i čaroliju posebno pripremljenu za sve generacije.

U toplom šatoru, kojemu ni kiša ni bura ne mogu ništa, najmlađi će svakog dana moći uživati u veselim napuhancima, kreativnim radionicama, animacijama i prigodnim dječjim zabavama, dok će se stariji moći opuštati u večernjim koncertima, druženju i prepoznatljivim zimskim okusima. U ritmu dobre glazbe i s okusima kuhana vina, slatkih i slanih zalogaja, zimski program u Podstrani postaje mjesto gdje se okupljaju prijatelji, obitelj i svi koji vole blagdansko ozračje.

Uz glazbu, igre i čarobno svjetlucanje Petrićevo će ponovno postati mjesto topline u hladnim danima, prostor u kojem se smijeh djece i večernja pjesma stapaju u nezaboravnu zimsku priču. I ove godine sve je spremno da Podstrana zablista još jače – uz veliki šator, napuhance za djecu i ulaz koji je potpuno besplatan.

Zimski program u Podstrani – mjesto na kojemu se stvara najljepša uspomena svakog prosinca. ADVENT25 program PRIPREMA