Zimski festival klasike: Tjedan u kojem Split pulsira u ritmu europskih glazbenih prijestolnica

Kasna veljača i rani ožujak na Mediteranu često su obilježeni svojevrsnom letargijom, onim pasivnim iščekivanjem proljetnog buđenja, dok su nam misli još uvijek opterećene sivilom i kišom. No, Hrvatski dom Split u tom liminalnom razdoblju nudi nešto sasvim iznimno – kuru vrhunske glazbe kao najsnažniji protuotrov zimskoj rezignaciji. Od 26. veljače do 4. ožujka, Koncertna dvorana Ive Tijardovića postaje epicentar glazbenih zbivanja kroz Zimski festival klasike.

Ono što se tih sedam dana sprema u elegantnom secesijskom ambijentu Hrvatskog doma nadilazi uobičajenu koncertnu ponudu; riječ je o cjelovitom umjetničkom iskustvu, koncentraciji vrhunskog muziciranja kakvu grad rijetko ima priliku doživjeti u tako kratkom vremenskom rasponu. Poput zlatnog doba komornog muziciranja koje pamtimo iz nekih drugih središta – prisjetimo se samo nevjerojatne društvene i kulturne sinergije nekadašnjeg ciklusa Zagreb Kom – Split sada dobiva svoj festivalski moving. Tjedan je to u kojem će se izvođači, struka, studenti glazbe i publika preplitati u Koncertnoj dvorani Ive Tijardovića, dijeleći dojmove, umrežavajući se i stvarajući onaj specifični, zarazni festivalski žamor prije i poslije koncerata.

Od barokne polifonije do suvremenog jazza na svjetskoj razini

Programska koncepcija festivala okuplja međunarodne i domaće interpretativne autoritete. Pozornicu će dijeliti giganti poput engleskog pijanista Petera Donohoea (27. veljače), koji u Split donosi rijetko rafiniran, programski zaokružen hommage Chopinu kroz prizmu Rahmanjinova i Busonija. Čast otvorenja (26. veljače) pripala je našoj istaknutoj klarinetistici međunarodnog renomea, Mariji Pavlović, koja će s pijanisticom Nino Gvetadze i violončelistom Justusom Grimmom izvesti antologijske trije Beethovena i Brahmsa, vodeći nas od klasične vedrine do kasnoromantične introspekcije.

Slijedi nastup doajena našeg glazbenog podneblja, Zagrebačkog kvarteta saksofona (28. veljače), čija virtuoznost s lakoćom premošćuje epohe – od Bachovog Talijanskog koncerta do jazz-improvizacija Phila Woodsa.

Nedjelja (2. ožujka) rezervirana je za odmak od klasične tradicije uz European Guitar Quartet. Posebno treba istaknuti da u ovom međunarodnom sastavu svira i naš proslavljeni virtuoz Zoran Dukić, čije ime samo po sebi već godinama predstavlja snažan magnet za domaću publiku. Uz Dukića, tu su Pavel Steidl, Thomas Fellow i Reentko Dirks, koji zajedničkim snagama donose intrigantan amalgam klasike, world musica, tanga i rocka.

Festival monumentalno zaključuje MozArte Piano Quartet (4. ožujka), čiji će renomirani članovi provesti publiku kroz savršenu arhitekturu Mozartovih klavirskih kvarteta, španjolski kolorit Joaquina Turine i tango-strast Astora Piazzolle.

Iza kulisa: Svjetska pijanistička elita i hrvatska glazbena baština

Ono što ovom festivalskom tjednu daje dodatnu, kozmopolitsku težinu jest paralelno održavanje 1. Međunarodnog pijanističkog natjecanja Split. Da se radi o događaju najvišeg ranga, svjedoči impozantan žiri sastavljen od istinskih pijanističkih autoriteta. Uz spomenutog Petera Donohoea i Andreasa Frölicha (pijanista MozArte Quarteta) koji na festivalu nastupaju, o sudbini mladih virtuoza odlučivat će i ugledna imena poput Natalie Trull (Rusija), Gulsin Onay (Turska) te Pascala Nemirovskog (Francuska).

U Split je tako pristiglo 35 odabranih natjecatelja iz svih krajeva svijeta – od Koreje, Japana i Kine, preko Italije, Njemačke i Bugarske, pa sve do Velike Britanije. No, ono što se događa "iza kulisa" predstavlja poseban trijumf kulturne diplomacije: upravo su ti inozemni glazbenici, dolazeći iz posve drugačijih kulturnih miljea, s iznimnim entuzijazmom prihvatili sugestiju organizatora da u svoje programe uvrste hrvatske autore. Stoga će se u Tijardoviću, u interpretacijama mladih pijanista sa svih strana globusa, oriti djela Dore Pejačević, ali i živućih domaćih skladatelja poput J. M. Žerovnika te lokalnog autora Š. Č. Botice. Ponajbolje sudionike natjecanja možete čuti potpuno besplatno na koncertu finalista, 2. ožujka u 18 sati.

Presedan u kulturnoj ponudi: Pristupačnost bez kompromisa u kvaliteti

Uz visoke umjetničke domete, imperativ je naglasiti i presedan u kulturnoj ponudi grada: festivalska ulaznica za ovaj iznimni glazbeni tjedan, koji obuhvaća ukupno pet koncerata, iznosi svega 29 eura. Matematika je ovdje u potpunosti stavljena u službu umjetnosti i razvoja publike – za manje od šest eura po večeri, posjetiteljima se nudi ulaznica za svijet u kojem nastupaju umjetnici s najprestižnijih svjetskih pozornica.

Ovakva gesta Hrvatskog doma izravan je poziv građanima da izađu iz udobnosti svojih domova. Štoviše, uz festivalsku ulaznicu svaki posjetitelj dobiva i dvije pozivnice za šesti, bonus glazbeni događaj – koncert finalista 1. Međunarodnog pijanističkog natjecanja Split (2. ožujka u 18 sati), čime se grad dodatno pozicionira kao žarište međunarodne glazbene izvrsnosti.

Zimski festival klasike nije samo glazbeni događaj; to je tjedan u kojem Split živi i diše glazbu, tjedan u kojem prekrasne secesijske konture Tijardovića rezoniraju najvišim umjetničkim standardima. Iskoristite ovu jedinstvenu priliku i dopustite da vas vrhunska glazba doslovno pokrene.

INFORMACIJE O ULAZNICAMA I PROGRAMU:

Vrijeme održavanja: 26. veljače – 4. ožujka 2026. (Svi večernji koncerti počinju u 20:00 sati).

26. veljače – 4. ožujka 2026. (Svi večernji koncerti počinju u 20:00 sati). Lokacija : Koncertna dvorana Ive Tijardovića, Hrvatski dom Split

: Koncertna dvorana Ive Tijardovića, Hrvatski dom Split Festivalska ulaznica: 29 € (Kupnja isključivo na blagajni Hrvatskog doma Split. Na festivalsku ulaznicu ne primjenjuju se dodatni popusti. Dostupne su i pojedinačne ulaznice).

29 € (Kupnja isključivo na blagajni Hrvatskog doma Split. Na festivalsku ulaznicu ne primjenjuju se dodatni popusti. Dostupne su i pojedinačne ulaznice). Posebna pogodnost: Svi posjetitelji festivala imaju pravo na dvije pozivnice za koncert finalista 1. Međunarodnog pijanističkog natjecanja Split (ponedjeljak, 2. ožujka u 18:00 sati).