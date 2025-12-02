Zimska bajka u Šestanovcu: Bogati prosinački program od pub kvizova i kreativnih radionica do dječjeg dočeka Nove godine

Šestanovac i ove godine ulazi u prosinac s raskošnim adventskim programom Zimske bajke u Šestanovcu, koji će tijekom cijelog mjeseca okupljati mještane, obitelji i posjetitelje. Pub kvizovi, dječje predstave, cageball turnir, glazbene večeri i dječji doček Nove godine dio su sadržaja koji će grijati zimske dane u općinskom središtu.

Općina Šestanovac i Turistička zajednica Šestanovac predstavljaju program Advent u Šestanovcu – Zimska bajka, koja će se tijekom prosinca održavati na prostoru zgrade Općine – bivšeg doma, pretvarajući ga u živopisno blagdansko okupljalište.

Otvaranje manifestacije zakazano je za petak, 5. prosinca u 20 sati, i to uz pub kviz i glazbu uživo. Već idućeg dana, 6. prosinca, najmlađi će dobiti svoj trenutak uz slikarsku radionicu u 18 sati. Dječji prosinac nastavlja se 12. prosinca, kada u 18 sati stiže predstava "Čarobni božićni sat", dobro poznata obiteljima iz okolice.

Sportski duh ulazi u program 13. prosinca, početkom cageball turnira u 15 sati. Popularna večer "Pineli i vino" održat će se 18. prosinca u 19 sati, dok će dan nakon toga, 19. prosinca Šestanovac oživjeti uz veliku božićnu feštu s glazbom uživo.

Drugi pub kviz slijedi 20. prosinca, a posebno srdačno bit će 21. prosinca, kada se okupljaju župski zborovi, uz zajedničku spizu za sve.

Za djecu je pripremljen cijeli poseban dan — 23. prosinca, uz kolo sreće i božićni mini disco od 17:30. Božićni tjedan donosi i Božićnu bajkaonicu 26. prosinca, također u 17:30.

Završnica manifestacije pripada najmlađima: 31. prosinca, kada će se održati finale dječjeg turnira i dječji doček Nove godine u 17 sati — veselo i obiteljsko slavlje koje iz godine u godinu okuplja sve veći broj mališana i roditelja.

Ovogodišnji program se odvija u sklopu kulturnog programa Jesen–Zima kulture, koji se provodi uz potporu Splitsko-dalmatinske županije kroz program JEZIK 2025, a Organizatori pozivaju sve stanovnike Šestanovca, kao i posjetitelje iz susjednih mjesta, da se priključe programu, uživaju u druženjima i osjete toplinu zajedništva koja je zaštitni znak adventa u ovom pitomom dalmatinskom kraju.