Zimi potrošnja raste i do 40 posto, evo kako uštedjeti na gorivu

Svake zime vozači se suočavaju s istim, naizgled neobjašnjivim fenomenom, spremnik goriva prazni se osjetno brže nego u toplijim mjesecima. Iako se isprva može činiti kao subjektivan osjećaj, iza povećane potrošnje stoje stvarni fizikalni i mehanički razlozi. Prema podacima američkog Ministarstva energetike, potrošnja goriva konvencionalnog benzinskog automobila pri temperaturi od minus sedam stupnjeva Celzijusa u gradskoj vožnji raste za otprilike 15 posto u usporedbi s vožnjom na ugodnih 25 stupnjeva. Taj postotak postaje još dramatičniji na kratkim relacijama od nekoliko kilometara, gdje potrošnja može skočiti i do 24 posto. Kod hibridnih vozila situacija je još gora, s padom učinkovitosti od 30 do čak 40 posto, piše Večernji list.

Jedan od ključnih razloga leži u motoru. Kako bi radio učinkovito, motor mora postići optimalnu radnu temperaturu, no zimi mu za to treba znatno više vremena. Dok je hladan, sustav za ubrizgavanje goriva šalje bogatiju smjesu, odnosno više benzina u odnosu na zrak, kako bi osigurao stabilan rad i spriječio gašenje. Taj proces troši znatno više goriva, a problem je najizraženiji upravo kod kratkih gradskih vožnji, gdje motor često ne uspije ni dosegnuti idealnu temperaturu prije nego što stignete na odredište. Dodatni problem stvaraju i sve tekućine u vozilu. Hladno motorno ulje, kao i ulje u mjenjaču i diferencijalu, postaje gušće i viskoznije, što stvara veće unutarnje trenje.

Osim motora, na povećanu potrošnju utječe i niz drugih, naizgled manje važnih faktora koji se zbrajaju. Hladan zrak gušći je od toplog, što povećava aerodinamički otpor vozila, pogotovo pri brzinama na autocesti. Automobil se teže "probija" kroz zrak, što zahtijeva više snage. Istovremeno, niske temperature uzrokuju pad tlaka u gumama, otprilike jedan PSI za svakih desetak stupnjeva Celzijusa. Nedovoljno napumpane gume imaju veći otpor kotrljanja, što znači da motor mora uložiti više napora da bi održao brzinu. Čak i sastav goriva igra ulogu, zimske mješavine benzina sadrže aditive koji olakšavaju paljenje na niskim temperaturama, no nuspojava je da takvo gorivo ima neznatno manju energetsku vrijednost po litri.

Na kraju, tu su i naše navike koje dodatno pogoršavaju situaciju. Uključivanje grijanja kabine, grijača sjedala, volana, odmagljivača stražnjeg i prednjeg stakla stvara ogroman teret na alternator. Kako bi proizveo svu tu električnu energiju, alternator opterećuje motor, što izravno povećava potrošnju. Vožnja po snijegu ili bljuzgavici također povećava otpor i zahtijeva više snage, a proklizavanje kotača na ledu predstavlja čisti gubitak energije. Čak i naizgled bezazleno čišćenje snijega s krova ima utjecaj jer svaki dodatni kilogram, pa tako i onaj u obliku snijega, zahtijeva više goriva za pokretanje, piše Večernji list.

Iako se utjecaj zime ne može u potpunosti eliminirati, nizom pametnih poteza moguće je značajno ublažiti udar na kućni budžet. Prvi i najvažniji savjet je izbjegavanje dugotrajnog rada motora u mjestu radi zagrijavanja. Moderni motori najbrže i najučinkovitije postižu radnu temperaturu laganom vožnjom. Dovoljno je pričekati tridesetak sekundi nakon paljenja da se ulje pokrene i zatim krenuti, vozeći umjereno prvih nekoliko kilometara. Parkiranje u garaži ili natkrivenom prostoru, ako je moguće, također pomaže jer motor i tekućine ostaju topliji. Planiranje putovanja je ključno, pokušajte obaviti više stvari odjednom i spojiti nekoliko kratkih vožnji u jednu dužu. Time smanjujete broj "hladnih startova" i dopuštate motoru da dulje radi u svom najučinkovitijem režimu.

Redovita provjera tlaka u gumama je obavezna. Činite to barem jednom mjesečno, po mogućnosti kada su gume hladne, i prilagodite tlak preporukama proizvođača navedenim najčešće na naljepnici unutar vozačevih vrata. Pametno koristite električne potrošače, grijanje sjedala i odmagljivače isključite čim obave svoju funkciju. Umjesto da dugo čekate da topli zrak otopi led sa stakala, koristite strugalicu. Uklonite sav nepotreban teret iz automobila, a krovne nosače skinite odmah nakon korištenja jer oni drastično narušavaju aerodinamiku. Stil vožnje čini veliku razliku, vozite glatko, bez naglih ubrzanja i kočenja te održavajte siguran razmak kako biste predvidjeli situacije u prometu.